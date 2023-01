Prefeitura inicia recuperação estrutural em novo trecho da avenida Nilo Peçanha

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) iniciou nesta segunda-feira (9) a recuperação de parte da avenida Nilo Peçanha, na Zona Norte de Porto Alegre. As intervenções ocorrem no sentido Centro-bairro e irão se estender por 970 metros, entre a rua Tomaz Gonzaga e a avenida João Wallig. A recuperação asfáltica será realizada nos dois sentidos da via e haverá estreitamento de pista onde as equipes estiverem trabalhando.

Esta é a segunda etapa de recuperação estrutural da avenida, que iniciou em 2021 e foi interrompida para as obras de Macrodrenagem do Arroio Areia, realizadas pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). O primeiro trecho recuperado foi entre a rua Tomaz Gonzaga e a avenida Ipê.

Nesta segunda fase, a SMSUrb iniciou o serviço com remoção do asfalto em trechos de paradas de ônibus para viabilizar a instalação de placas de concreto em sete pontos. Três delas são no sentido Centro-bairro (a partir do número 1851) e quatro no sentido bairro-Centro, entre a João Wallig e a Tomaz Gonzaga. A placa de concreto é mais resistente para a circulação de veículos pesados.

O projeto ainda prevê a recuperação estrutural do asfalto, que será removido para aplicação de nova camada de pavimento. Estão previstos reparos profundos para substituição da base da via em alguns trechos que passaram por análise prévia.

“Estamos iniciando a segunda etapa de recuperação agora em janeiro, após as festas de fim de ano, a pedido dos comerciantes da região e também porque é um período com trânsito mais tranquilo na Capital. Este é um trabalho preventivo, fundamental em grandes vias como a Nilo, na qual há escola, universidade e comércio”, explica o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia.

A previsão é que a recuperação estrutural seja concluída no início do segundo semestre deste ano. O investimento das duas etapas é de R$ 5,2 milhões.

Trânsito e transporte

O fluxo de veículos terá estreitamento de pista nos dois sentidos do trecho, das 9h às 17h, durante a execução do serviço e tempo para cura do concreto. As paradas existentes no trecho que passa pela qualificação (entre rua Tomaz Gonzaga e avenida João Wallig) terão seu ponto alterado temporariamente conforme sinalização no local.