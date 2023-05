Hospital de Palmeira das Missões recebe R$ 2,1 milhões

Por meio do programa Avançar na Saúde, o governo do Rio Grande do Sul investiu R$ 2,1 milhões na aquisição de equipamentos de laparoscopia, lavadora, autoclave, sistema de ultrassom e digitalizador de mesa de mamografia e de radiografia para o Hospital de Caridade de Palmeira das Missões. O anúncio deve beneficiar a comunidade da região Noroeste do Estado.

"E para dar suporte a esse atendimento, o hospital precisa desses materiais, que fazem a diferença para o diagnóstico precoce ou que permitem intervenções cirúrgicas mais precisas e assertivas, salvando vidas e diminuindo a aflição das famílias. Por isso, é um momento que precisamos comemorar", acrescentou o governador. O governador falou sobre o impacto para a população dos investimentos na prestação de serviços do hospital. "Esses equipamentos simbolizam a esperança de muitas vidas e famílias que olham para este hospital com a segurança de que, quando precisarem, terão atendimento", ressaltou.

Os equipamentos vão ampliar e qualificar o atendimento do hospital, que é referência na região para mais de 20 municípios e cerca de 100 mil pessoas. A instituição oferece em média 40 mil atendimentos por ano em urgência e emergência, além de várias especialidades.



O governo do Estado também está aportando recursos em outras frentes do atendimento em saúde na cidade e na região. Foram destinados R$ 292 mil para a reforma da Unidade Básica de Saúde de Palmeira das Missões, que pertence à Rede Bem Cuidar. A obra está em andamento, e mais da metade já foi concluída. Para qualificar os serviços farmacêuticos, a cidade recebeu o repasse de R$ 100 mil pelo programa Farmácia Cuidar+.