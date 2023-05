Fiergs inaugura Instituto de Formação de Professores

Primeira grande entrega do programa “A Indústria pela Educação”, lançado há um ano pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), o Instituto de Formação de Professores foi oficialmente apresentado nesta quinta-feira (25). Com um investimento de R$ 5 milhões, o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) inaugurou o espaço destinado à instituição de ensino, localizado na Travessa Leonardo Truda, em Porto Alegre.

Fundamentada por três os pilares de atuação – Observatório da Educação; Programa de Formação e Gestão Educacional; FabLearn –, a iniciativa tem por objetivo a qualificação de gestores e educadores de escolas públicas e privadas para os desafios da prática em sala de aula, com respeito às culturas juvenis e emprego eficiente de recursos tecnológicos e pedagógicos.

Segundo a gerente de Educação do Sesi-RS, Sônia Bier, de janeiro de 2022 a maio deste ano, mais de 3 mil docentes finalizaram as capacitações. A gestora destaca que a estrutura física destinada à preparação de docentes “é um grande convite para que as pessoas venham aqui conhecer novas formas de fazer a sua organização pedagógica e nos enriquecer com as suas experiências. Este instituto foi pensado para que se possa rever alguns processos educacionais baseados em relatos dos alunos sobre suas necessidades”, sinaliza. Sônia salienta que, no momento, já há a adesão de 38 municípios gaúchos e outros 37 já demonstraram interesse no projeto.

Em relação ao Observatório, o superintendente Regional do Sesi, Juliano Colombo, explica que o espaço é destinado à pesquisas e análises de dados. “A nossa expectativa segue no sentido de que os resultados destes estudos nos levem a fazer projetos de formação customizadas. Por exemplo, já estamos trabalhando na questão da maturidade dos professores da rede pública no uso das tecnologias. Assim, queremos ajudar o gestor público a aplicar os recursos de forma mais assertivas”, destaca.

Servindo como um estímulo à experimentação de atividades pedagógicas, o FabLearn proporciona a aprendizagem a partir da prática com a integração dos conhecimentos científicos, a música e movimento e a gameficação. O local está aberto gratuitamente a educadores e estudantes, por meio de agendamento.

Para o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry, este é um “importante trabalho em benefício da educação, que se reflete positivamente em todo o Estado ao preparar de forma adequada o quadro docente público e privado”.

Projeto de novas escolas do Sesi-RS

Destinado à ampliação de escola já existente em Pelotas e à construção de seis escolas de Ensino Médio em tempo integral no Estado, o plano que envolve um aporte de R$ 300 milhões anunciado pela Fiergs em maio do ano passado, segue dentro do cronograma estabelecido.

De acordo com o superintendente Regional do Sesi, Juliano Colombo, a expansão na cidade da Região Sul está em andamento, e já se iniciaram as obras em Lajeado e Canoas, com previsão de entrega para 2024. As demais (Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo e Santa Cruz do Sul) devem começar no próximo ano, sendo finalizadas no prazo estimado de cinco anos.

Quando em funcionamento, as unidades deverão gerar 2,4 mil novas vagas para estudantes e 300 empregos diretos. Estas escolas se somam às cinco já existentes (Gravataí, Montenegro, Pelotas, Sapucaia do Sul e São Leopoldo).