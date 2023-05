Escolas de Santa Cruz do Sul recebem materiais pedagógicos

A secretaria de Educação de Santa Cruz do Sul realiza, nesta semana, a entrega dos materiais pedagógicos referentes ao projeto de prevenção à violência Pacto Santa Cruz pela Paz, para as escolas municipais e estaduais do município. No total, são mais de 60 mil exemplares que serão disponibilizados para crianças da pré-escola, de 4 e 5 anos, das escolas de educação infantil, e para os alunos do ensino fundamental das escolas públicas, tanto da rede municipal como estadual.

Para as escolas infantis, os livros trazem atividades e dinâmicas do programa Conte Comigo, voltado para as crianças e suas famílias, e que tem por objetivo promover o fortalecimento de vínculos familiares. Já para os alunos do ensino fundamental, o material trata do programa Seja, que visa o desenvolvimento de habilidades socioemocionais dos estudantes.

De acordo com a assessora pedagógica da Secretaria de Educação, Ligia Hoppe, o Pacto Santa Cruz pela Paz está consolidado nas instituições de ensino. "É um programa que veio para ficar, dentro da área da prevenção. Ele teve uma boa receptividade nas escolas, os professores receberam formação e estão capacitados para realizar as atividades e, o mais importante, está tendo uma boa aceitação tanto pelos alunos como por suas famílias", afirmou.

De acordo com a responsável pela aplicação dos programas Conte Comigo, Seja e Cada Jovem Conta, Giseli Barros, da Secretaria de Educação, em novembro haverá uma mostra de trabalhos realizados pelas instituições de ensino. Neste ano, o Pacto pela Paz também apresenta uma novidade: o programa Ame, até então aplicado pela Secretaria de Saúde, será também implementado nas escolas, com profissionais da área de saúde realizando os encontros com as famílias.