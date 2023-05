Porto Alegre terá cinco unidades de saúde abertas neste final de semana

A prefeitura de Porto Alegre mantém neste final de semana a ampliação do acesso a serviços de saúde para o período de inverno. Serão cinco unidades de saúde - São Carlos, Bom Jesus, José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas e Santa Marta - abertas neste sábado (27), e domingo (28), das 10h às 19h. As estruturas servem de apoio aos prontos atendimentos, reduzindo o tempo de espera, com foco em consultas médicas.

Até o fim do inverno, a Unidade de Saúde Bom Jesus, localizada ao lado do Pronto Atendimento Bom Jesus, terá horário estendido até as 22h, de segunda à sexta-feira. O objetivo é a retaguarda para o serviço de emergência. Com isso, a Capital contará com 17 unidades de saúde com turno estendido até o mesmo horário.

A Capital possui quatro prontos-atendimentos para acolhimento de urgência aos cidadãos. Cerca de 75% dos pacientes que chegam a essas unidades são casos leves, que demandam somente medicação, atestado e orientação. A abertura das unidades evita que pacientes leves aguardem por mais tempo em serviços dedicados a casos graves.