Empresa de Goiás apresenta menor preço para câmeras corporais para policiais gaúchos

A iniciativa do Governo do Estado de adquirir câmeras corporais destinadas à Polícia Civil e à Brigada Militar gaúchas avançou nesta terça-feira (23). Quatro empresas participaram da licitação do serviço de locação de 1,1 mil câmeras para policiais, e a Tronnix Soluções de Segurança Ltda EPP, de Goiânia (GO), apresentou presentou a proposta de R$ 625.999,00, a de menor valor do certame, que tinha como preço de referência R$ 1.013.705,00, terá agora a proposta técnica avaliada pelos órgãos de segurança. Nesta etapa, o produto oferecido pela empresa é analisado para definir se contempla o pedido no edital do certame.

Em caso de resposta positiva quanto à proposta técnica, a empresa apresenta os documentos de habilitação solicitados no edital, que serão avaliados pela Subsecretaria Central de Licitações, vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (Celic/SPGG). Caso a documentação seja aprovada, é aberta a fase de recursos, em que as demais empresas participantes podem contestar os resultados do processo. Os recursos são analisados pela Celic e pelos órgãos de segurança.



Se em alguma das fases anteriores - avaliação da proposta técnica ou da documentação de habilitação - a empresa for desclassificada, a interessada que apresentou o segundo menor valor terá sua proposta avaliada da mesma maneira. Caso haja um vencedor após aprovação em todas as etapas, o resultado da licitação é homologado, o que autoriza o órgão demandante a contratar a empresa e iniciar a implantação das câmeras corporais.