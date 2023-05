Instituto Ascendendo Mentes promove jantar de gala beneficente em Porto Alegre

O Instituto Ascendendo Mentes, em parceria com a Rede Gerando Falcões, promove nesta quinta-feira (25), às 19h30min, o Jantar Favela Gala, na Casa NTX - av. das Indústrias, 1395, bairro Anchieta, em Porto Alegre. O evento contará com palestra de Edu Lyra, CEO da Gerando Falcões, ONG que viabiliza projetos de impacto social em periferias e favelas do Brasil. Também haverá diversas atrações musicais e um leilão beneficente.



A apresentação e mediação do jantar será de Ali Klemt. Entre as atrações musicais, estão Kelvin & Klaus, Pagode Na Vibe e DJ Lê Araujo. Os ingressos do evento podem ser adquiridos neste link



O leilão beneficente contará com obras de arte de Celo Pax, Capovilla, Caé Braga, entre outros nomes. Também serão vendidas camisetas autografadas de Inter e Grêmio, além de imagens do fotógrafo Thiago Bruno, entre outros objetos.