'A favela é a grande startup brasileira', diz Edu Lyra na Gramado Summit

Edu Lyra, fundador e CEO da Gerando Falcões, ONG que viabiliza projetos de impacto social em mais de 3 mil favelas do Brasil, foi o primeiro palestrante a subir no palco principal da edição de 2023 da Gramado Summit. Para a plateia que lotou os cerca de 3 mil lugares do pavilhão, ele garantiu: não dá para mudar o Brasil sem ter uma agenda estratégica para as favelas.



Contando a sua história de vida e os caminhos que o levaram até a criação da Gerando Falcões há 11 anos, Edu ressaltou a importância da atenção às ideias, mais que às circunstâncias. Segundo ele, não fosse essa perspectiva, o seu presente não seria o mesmo. “Morava dentro de um barraco com chão batido de terra, meus pais não tinham grana para comprar um berço e me colocaram para dormir dentro de uma banheira azul nos meus nove primeiros meses de vida. Além de morar nessas circunstâncias, o meu pai, influenciado por aquele ambiente de extrema pobreza, acabou embarcando no crime e foi preso indiciado por roubo a banco. A piada verdadeira é que todos os bancos que meu pai tentou roubar, hoje, são meus patrocinadores”, contou Edu, destacando o papel fundamental de sua mãe em manter as ideias sempre fervilhantes na sua cabeça. “Meu voo aconteceu porque tive, dentro de casa, uma inspiração que me deu ideias. Minha mãe, dona Maria Gorete, uma diarista. Ela entrava em casa como uma líder. Digo que ela foi a primeira grande empreendedora que conheci na vida. Não tinha dinheiro, não tinha Danone, bicicleta, morando num barraco, numa favela, sem saneamento básico, sem energia elétrica, mas ela me dizia todos os dias: ‘filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai e você pode tudo’”, lembra emocionado.



Desse contexto, Edu compartilhou uma lição valiosa para quem empreende: o foco na circunstância pode ser o algoz do seu negócio. “ Ideias valem muito mais do que circunstâncias, porque as circunstâncias mudam, mas as ideias ficam . Se eu fosse tomar as decisões da minha vida baseadas nas circunstâncias que vivia, não tinha feito nada. O empreendedor que move sua vida baseada em circunstâncias, quando tem uma inflação, não lança produto, não inova, não cria. Ele quebra. O Brasil precisa de gente que seja movida por ideias, porque são as suas ideias, as mais malucas, inclusive, que vão mudar as suas circunstâncias de vida”, aconselha.

Foi dessa perspectiva que nasceu a Gerando Falcões. O projeto, que começou dentro de casa, ganhou o País. “Fui para universidade, me eduquei, e lá escrevi um livro chamado Jovens Falcões, que publiquei de forma independente. Lá na favela, montei um time com 50 jovens, treinei todo mundo, desdobrei uma meta, e vendíamos o livro de porta em porta por R$ 9,99. Em três meses, vendemos 5 mil livros. Olhei para aquele dinheiro e decidi iniciar um processo de transformação na minha comunidade e fundei a Gerando Falcões há 11 anos”, lembra o CEO, destacando o alcance que, hoje, a iniciativa tem. “A Gerando Falcões começou pequena, no quarto da minha casa, porque temos que aprender a valorizar os pequenos começos na vida, ninguém começa grande. Nesses 11 anos, saímos de atender uma para 3 mil favelas do Brasil, cobrindo todos os estados brasileiros. Na pandemia, alimentamos mais de 1,5 milhão de pessoas”, destaca.



Desse alcance, Edu ressalta a chegada do Favela 3D, projeto comandado pela Gerando Falcões que significa digital, digna e desenvolvida, ao Rio Grande do Sul. “Assinamos recentemente um acordo de cooperação com o governador Eduardo Leite e, a partir de agora, estamos trabalhando com todas as secretarias para escopar um programa de Estado onde o governo possa ser o guarda-chuva de uma coisa grande que vai ser trabalhada junto com os municípios e também considerando recursos privados. O governador já fez um anúncio inicial da ordem de R$ 300 milhões para espalhar e implementar as tecnologias de Favela 3D como uma solução para combater pobreza e construir dignidade nas favelas”, disse.

Missão e propósito

Edu afirma que a missão da Gerando Falcões é transformar a pobreza da favela numa peça de museu antes de Marte ser colonizada. “Isso significa que vamos vencer a pobreza e dar um olé no Elon Musk”, brinca. Para isso se tornar realidade, é preciso olhar para o potencial das favelas e entender o papel dos negócios nessa transformação. “A favela é a grande startup brasileira. Fez o Neymar, o Pelé, a caipirinha, o samba, o carnaval. Você tem que olhar para isso como um símbolo do País, o gringo fala favela, então a favela é um produto do Brasil, querendo ou não. Colocar a pobreza da favela no museu passa por transformar a cabeça da sociedade e fazer ela acreditar que é possível. A missão da Gerando Falcões é construir um futuro onde, nas favelas, invés de pobreza, exista dignidade. O contrário de pobreza não é riqueza, é dignidade”, afirma.