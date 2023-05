São João inaugura filial em Pelotas em parceria com a Santa Casa de Misericórdia

A rede de farmácias São João abriu mais uma filial na cidade de Pelotas, no sul do Estado. A inauguração ocorreu na sexta-feira (19). A loja fica na rua Professor Doutor Araújo, em frente à Santa Casa de Misericórdia de Pelotas e próximo do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), e conta com um espaço de acolhimento destinado a acompanhantes de pacientes do hospital, equipado com banheiros e local próprio para alimentação e descanso. As informações são do Jornal Cidades, que circula diariamente junto com o Jornal do Comércio.

O diferencial dessa unidade é, justamente, a parceria feita pela rede com a instituição de saúde da cidade. O local onde foi construída a farmácia foi cedido pelo hospital. Em troca, a São João realizou benfeitorias na área da lavanderia da instituição, em torno de R$ 200 mil.

Além disso, o espaço de acolhimento foi pensado para pacientes que aguardam por atendimento na Santa Casa de Misericórdia, vindo de outras cidades ou até mesmo residentes em Pelotas, para que possam ter um maior conforto. No local há cafeteria, microondas, geladeira e banheiros.

Esta é a 22ª loja da rede em Pelotas, que é responsável por 400 empregos gerados diretamente na cidade, com expectativa de que, nos próximos dias, a rede passe a contar com cerca de 500 colaboradores diretos. De acordo com o presidente da rede São João, Pedro Henrique Brair, que participou do evento via chamada de vídeo, 50% das vendas realizadas no dia da inauguração foram doadas para a Santa Casa.

