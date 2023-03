São João inaugura mega CD e projeta mais dois nos próximos anos

A quarta maior rede de farmácias do Rio Grande do Sul inaugurou nesta quinta-feira (30) seu maior centro de distribuição (CD) dentro do Rio Grande do Sul e já estuda montar mais duas estruturas logísticas em Santa Catarina e no Paraná. Não há definição ainda da Farmácias São João sobre locais, tamanho e nem volume de investimentos nos dois estados.

A expansão logística servirá para apoiar a pulverização de lojas nos dois estados, que hoje somam mais de 100 pontos, cerca de 10% da rede física.

O novo CD, com 36 mil metros quadrados de área de armazenagem custou R$ 205 milhões e fica às margens da BR-290 (freeway), em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). O outro CD do grupo fica em Passo Fundo, sede da empresa, e soma 30 mil metros quadrados.

Uma grande festa foi montada para a estreia, com balão gigante no lado de fora, com centenas de convidados e shows. Entre personalidades que estavam no evento, foram vistos o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, do qual a rede de farmácias é cliente, e o ex-presidente da Gerdau, o empresário Jorge Gerdau.

O BTG já sugeriu à direção da rede fazer abertura de capital na bolsa, segundo admitiu o presidente da São João, Pedro Henrique Brair, que confirmou, em coletiva à imprensa um pouco antes do evento de inauguração, o plano de ter mais dois CDs nos próximos anos, decisão que chegou a pegar equipes ligadas à área do grupo de surpresa.

“Para fortalecer a expansão da rede nos próximos anos, já está em andamento o estudo de viabilidade para a construção de dois centros de distribuição, um em Santa Catarina e outro no Paraná”, associou o presidente.

A necessidade de reforçar a logística deve crescer porque a abertura de unidades segue em ritmo acelerado. Até esta quinta-feira, foram abertas 20 filiais no ano. Em 2023, a meta é colocar mais 100 em operação, gerando 2 mil empregos. O grupo tem mais de 17 mil funcionários. A São João quer atingir receita bruta de R$ 7 bilhões.

A velocidade de instalação de um ponto e a pulverização nos três estados chegam a gerar dificuldade para muitos integrantes de postos mais altos acompanharem os números a cada dia. A milésima loja foi aberta também nesta quinta-feira (30) na entrada do bairro Restinga, no extremo sul de Porto Alegre, com festa. A unidade com 300 metros quadrados de área de vendas foi erguida em três semanas.

"Este é o tamanho ideal de loja, que dá mais certo", comentou Brair, que justificou a ampliação da oferta de itens não farmacêuticos, beleza e higiene, como uma oportunidade para atender clientes. "A pessoa vai comprar medicamento e tem possibilidade de pegar outra coisa. O tempo hoje é o mais precioso das pessoas", explanou.

O diretor de Logística da rede, Marcos Vargas, explicou que a implantação de mais CDs servirá para agilizar o abastecimento de lojas e evitar "rupturas", que é a falta de itens no varejo.

"Hoje já funcionamos com operadores logísticos em diversas regiões para apoiar a rede, mas ter mais centros próprios é uma questão de reduzir custos e distâncias e rupturas na entrega", comentou Vargas.

O CD de Gravataí ainda não vai operar com toda a automação que está já implantada. Isso ocorrerá a partir de julho.

São equipamentos importados da Áustria, de onde vem as soluções mais usadas pelo setor. Do aporte total, 30% foi em automação, diz Vargas. Por isso, na largada da operação, a área deve ser usada para estoque de fraldas descartáveis, que têm grande demanda nas lojas. A capacidade é de processar 1 milhão de itens por dia. A previsão é de alcançar mais de mil funcionários com atuação completa da estrutura.

O empreendimento da São João é o terceiro ligado ao setor farmacêutico e hospitalar gaúcho em março. Os dois dois são da Viveo, com unidade em Nova Santa Rita, e da concorrente direta da rede de Brair, a Panvel, que duplicou o CD em Eldorado do Sul. A Panvel programa abrir 60 filiais este ano.