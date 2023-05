Cyrela Goldsztein apresenta primeiro novo prédio com selo máximo de sustentabilidade em Porto Alegre

O Arbo Residences, empreendimento da Cyrela Goldsztein que será lançado nesta quinta-feira (11) em Porto Alegre, é primeiro lançamento da Capital a receber o Selo Diamante de Sustentabilidade, concedido pela prefeitura. O empreendimento possui Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 120 milhões, e está prestes a ser construído na rua Luzitana, 1409, bairro Higienópolis. As informações foram divulgadas pela assessoria da Cyrela.

Entre as iniciativas sustentáveis do projeto, estão a implementação de espécies arbóreas nativas e exóticas, uso de vidros translúcidos para garantir eficiência energética, iluminação de LED em 100% das áreas condominiais, horta para cultivo dos condôminos ecoleta seletiva completa, seguindo os melhores modelos do mundo. A utilização de madeira totalmente certificada pelo IBAMA e pelo menos 60% do recuo frontal das edificações vegetados completam o pool de características sustentáveis do empreendimento. O residencial apresenta apartamentos distribuídos em plantas de 68m a 119m2, com dois e três dormitórios com suíte.