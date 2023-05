Educadoras suspendem paralisação nas creches de Caxias do Sul

Ao aceitar a sugestão encaminhada pela mediação do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), neste domingo (21), educadoras que atuam nas creches de Caxias do Sul decidiram suspender paralisação que estava prevista para ocorrer na segunda-feira (22). A categoria concordou em aguardar até 10 dias pela construção de propostas que melhorem suas condições de trabalho.

A sessão de mediação contou com a presença de representantes do sindicato das trabalhadoras, das três entidades responsáveis pela gestão das creches, e do Município de Caxias do Sul. As entidades administram 49 escolas de educação infantil em Caxias do Sul, que atendem cerca de 5 mil crianças e contam com uma equipe de mais de 700 trabalhadoras.

De acordo com o TRT-4, será criado um Grupo de Trabalho para apresentar sugestões para a questão levantada pelas profissionais para que as reuniões pedagógicas também sejam realizadas por videoconferência. O GT abordará também tópicos como o transporte das trabalhadoras nos locais de difícil acesso, o assédio moral e as condições de acessibilidade de crianças com deficiências físicas.

Na ocasião, os representantes do Município reforçaram a proposta de reposição salarial correspondente ao IPCA, no percentual de 5,78%, a partir da data-base, em 1ª de abril de 2023, com inclusão em folha e pagamento dos retroativos.

O Grupo de Trabalho será formado por representantes das trabalhadoras, das entidades e do Município de Caxias do Sul. Sua primeira reunião ocorrerá nesta segunda-feira (22/5), às 10h, na sede da Secretaria de Educação do Município.

A próxima sessão de mediação sobre o tema ocorrerá no dia 1º de junho, às 16h, no Foro Trabalhista de Caxias do Sul.