Parceria do Centro da Juventude de Alvorada é renovada

As atividades do Centro da Juventude de Alvorada, que atende jovens de 15 a 24 anos, em situação de vulnerabilidade social, terão prosseguimento em 2023. O termo de cooperação que permite a continuidade do projeto foi assinado nesta terça-feira (16) pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-RS) e pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. A iniciativa faz parte do Programa de Oportunidades e Direitos. O gerente de Aprendizagem e Desenvolvimento do CIIE/RS, Gustavo Etcheverry, destacou que os centros da juventude apresentaram resultados positivos com relação a queda de homicídios cometidos e praticados contra jovens.

O CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, destacou a importância de manter os jovens estudando e obtendo sucesso ao ingressarem no Ensino Superior ou optarem pelo empreendedorismo. "O CIEE cumpre o seu papel de fomentar o ciclo de formação e preparação quando os jovens se capacitam para o mundo do trabalho" disse. Segundo Etcheverry, os projetos do Centro da Juventude de Alvorada são divididos em três eixos: cursos profissionalizantes; cursos de desenvolvimento pessoal (oficinas de comunicação, cultura cidadã, práticas restaurativas e construção de paz) e atividades culturais.

No Centro da Juventude, os jovens participam de atividades ligadas ao teatro, dança e grafite e também esportivas como futebol, vôlei e jiu jitsu. Conforme Etcheverry, mais de 1.600 jovens já foram atendidos pelo projeto desde 2021 - período que o CIEE/RS assumiu a gestão do Centro de Alvorada.

O acordo de renovação da parceria entre o CIEE/RS e o governo do Estado, através da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos foi realizado na sede da Faculdade Anhanguera, que cede o espaço para as atividades do Centro da Juventude de Alvorada, na rua Ary Dias Dihl, 69, bairro Passo do Feijó.

Além da assinatura do acordo, o evento contou com uma apresentação cultural de maculelê (dança africana) e o depoimento de jovens sobre o projeto. Um levantamento da secretaria apontou que em Alvorada, Porto Alegre e Viamão, cidades que têm o Programa de Oportunidades e Direitos, houve uma redução de 60,3% nos homicídios de jovens de 15 a 24 anos entre 2017 e 2020. Com relação aos crimes cometidos por jovens de 15 a 24 anos, a queda foi de 47,3% nos mesmos municípios e período.

Segundo a coordenadora de Programas Socioeducativos do CIEE-RS, Melania Lisiak, desde 2021, a entidade assumiu o compromisso com a comunidade de Alvorada de contribuir na capacitação, no desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens. "A ideia é oportunizar também um espaço de socialização e construção de projetos de vida", destacou. O secretário estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mateus Wesp, explicou que os Centros da Juventude são importantes no fomento às iniciativas que priorizam a aprendizagem e evolução profissional dos jovens.

Desde 2021, 1.600 jovens de 15 a 24 anos foram beneficiados no Centro da Juventude de Alvorada. No local, é realizada uma série de cursos e oficinas de capacitação, com temas como empreendedorismo; noções de administração; criação de currículo, entrevista, seleção e dicção e oratória. Além disso, os jovens participam de atividades de grafite, culinária; embelezamento e estética. Também são feitos workshops sobre direitos humanos, cultura negra, serviços e políticas públicas de Alvorada.

De acordo com Etcheverry, os jovens realizam os cursos e as atividades no turno inverso da escola ou da universidade. Os que cumprem o programa básico são considerados formados, mas podem participar de novas oficinas e atividades que foram criadas. Para os jovens em situação de vulnerabilidade social, há um auxílio com cestas básicas para as famílias e vale-transporte.