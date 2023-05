Universidades assinam acordo para levar internet de alta capacidade a todo RS

Na última sexta-feira (12), no Hub One Feevale, em Porto Alegre, o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung) firmou uma parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), do governo federal, para implementação da Rede Butiá, programa que tem como objetivo distribuir internet de alta capacidade compartilhada no Rio Grande do Sul.

O evento de lançamento e assinatura do memorando de entendimento foi conduzido pelo presidente do Comung, reitor Rafael Frederico Henn e pelo Diretor Geral da RNP, Nelson Simões. O evento contou com a presença do Secretário Adjunto de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Raphael Ayub, representando o Governo do Estado e também gestores das Universidades e convidados.



A Rede Butiá é uma rede estadual comunitária de educação, pesquisa e inovação, cujo objetivo é conectar as 14 instituições que formam o consórcio e integrá-las ao Ponto de Presença da RNP no Rio Grande do Sul (PoP-RS). Dessa forma, as 14 universidades estarão conectadas em alta velocidade com a rede acadêmica nacional, operada e mantida pela RNP, e poderão colaborar com instituições no Brasil e no mundo para fins de ensino e pesquisa.



Durante a sua fala, o diretor-geral da RNP, Nelson Simões, falou sobre o papel da RNP no Estado, os desafios e as expectativas da parceria, destacando a trajetória dos 30 anos da RNP no Brasil, dos ciclos, da infraestrutura, dos projetos em territórios de difícil acesso e de população de baixa renda, as novas tecnologias em benefício de famílias vulneráveis e do modelo para conexão-escola, com mais de 400 escolas conectadas no nordeste. Para o diretor, “a parceria possui três formas essenciais de gerar valor: o fato de sermos pioneiros, de explorar as lacunas com inovação e de reduzir gargalos associando os conhecimentos para alcançar os objetivos. Os ambientes comunitários têm muito disso. As competências dos parceiros estão nos permitindo ultrapassar os gargalos. Trabalhar em âmbito nacional, no Brasil e no RS é gerir as assimetrias. É desta forma que a RNP se vê gerando valor público, trabalhando com essa visão de atuação", pontuou.



Já o reitor e presidente do Comung, Rafael Frederico Henn, ressaltou a importância da parceria para as instituições comunitárias do Rio Grande do Sul e agradeceu o empenho de todas as equipes de Tecnologia da Informação das Universidades presentes no ato, reforçando que a parceria com a RNP está conectada à missão das 14 universidades comunitárias do Estado, que é de auxiliar no desenvolvimento social e econômico do Rio Grande do Sul e do Brasil: “para nós, é um prazer firmar o Acordo de Cooperação Técnica para a implantação da Rede Butiá, a fim de integrar as Universidades, utilizando a rede comunitária de Educação, Pesquisa e Inovação para levar internet de alta capacidade a todo território gaúcho”, finalizou o Presidente.



Fica agora sob responsabilidade do Comung coordenar as ações institucionais e técnicas em cooperação com a RNP. Entre os próximos passos está construir, em conjunto, o mapa definitivo de interesse e a busca de parceiros para a operação da rede compartilhada, para assim estimar a quantidade de equipamentos e os locais de instalação.



Participaram também do ato, a Presidente do Comitê Gestor da Metropoa e uma das pioneiras da internet no Brasil, Liane Margarida Rockenbach Tarouco; os Diretores Adjuntos de Relacionamento Institucional da RNP, Gorgonio Araújo e Cristiane Simões de Oliveira; a Vice-Presidente do Comung, Reitora Bernadete Maria Dalmolin; a Secretária do Comung, Reitora Cátia Maria Nehring; e a Diretora de Inovação da Feevale, Daiana Monzon.

Conheça as Universidades participantes:



• Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc)

• Universidade Feevale (Feevale)

• Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

• Universidade Católica de Pelotas (UCPel)

• Universidade de Caxias do Sul (UCS)

• Universidade de Cruz Alta (Unicruz)

• Universidade Franciscana (UFN)

• Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí)

• Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos)

• Universidade La Salle (Unilasalle)

• Universidade do Vale do Taquari (Univates)

• Universidade de Passo Fundo (UPF)

• Universidade da Região da Campanha (Urcamp)

• Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI)