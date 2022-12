Fecoergs propõe criação de programa para expandir estrutura de internet no meio rural

As cooperativas gaúchas representam um importante papel para aprimorar as condições de infraestrutura no meio rural do Rio Grande do Sul. Para acelerar e intensificar iniciativas nessa área, a Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul (Fecoergs) apresentou ao governo do Estado, através da secretaria da Casa Civil, a proposta de criação de um mecanismo para incentivar a expansão da internet nos pontos afastados dos centros urbanos, além da ampliação do programa Energia Forte no Campo.

O superintendente da Fecoergs, José Zordan, explica que a ideia inicial sugerida quanto à internet seria, como incentivo, o retorno de 50% do ICMS incidente sobre os investimentos feitos nas ações para implementar a estrutura para levar esse recurso ao meio rural. “Antigamente a gente dizia que os jovens não ficavam no campo, hoje está difícil a família inteira ficar no meio rural se não tiver conexão”, enfatiza o dirigente.

Ele recorda que empreendimentos em infraestrutura não beneficiam apenas os produtores, mas toda a população rural. Por isso, assim como a questão da internet, a Fecoergs defende a expansão do programa Energia Forte no Campo que, através de uma parceria que prevê recursos por parte do governo do Estado, municípios e cooperativas, realiza a substituição da rede elétrica monofásica por trifásica.

“Até agora (a troca da rede) tem resolvido, mas as subestações de energia também precisarão de algumas melhorias e queremos que parcelas dos investimentos sejam destinadas a esses empreendimentos”, comenta Zordan. Por fim, outra solicitação feita pela Fecoergs foi o fortalecimento da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). O superintendente da entidade ressalta que é preciso que o órgão ambiental tenha uma estrutura adequada para analisar com mais agilidade os licenciamentos dos projetos de geração de energia que chegam na pasta.