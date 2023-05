Fórum discute o fortalecimento dos vínculos na família no RS

Como parte das comemorações do Dia Internacional das Famílias, celebrado nesta segunda-feira (15), a Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH) realizou um fórum que discutiu o fortalecimento dos vínculos familiares no Rio Grande do Sul. A iniciativa foi organizada pelo recém criado Departamento da Pessoa Idosa e das Famílias - vinculado a SJCDH.

O Dia Internacional das Famílias foi definido em 20 de setembro de 1993, em deliberação da assembleia geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Desde então, o dia 15 de maio, em diversas partes do mundo são realizadas conferências e celebrações para discutir e traçar projetos para o futuro da instituição familiar.

Na abertura, o secretário estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mateus Wesp, destacou que o departamento foi criado para discutir políticas públicas para as famílias. "A família é a célula base da sociedade. O nosso departamento busca atender todo o tipo de família, independentemente, da constituição do núcleo familiar", ressaltou. Segundo Wesp, é dentro das famílias que se obtém através da convivência os primeiros vínculos afetivos. Portanto, é na família que se aprende relações de afeto, de doação e de amor gratuito", acrescentou.

Para o secretário, a família é o primeiro núcleo de relações cidadãs das crianças. "Se queremos ter uma sociedade que tenha pessoas com suas relações fortalecidas é necessário que haja o fortalecimento dos vínculos familiares", ressaltou. Já a diretora do Departamento da Pessoa Idosa e das Famílias da Secretaria Estadual da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Katiane Gehlen Bier, disse que a ideia da criação do departamento é trabalhar as relações familiares e que as pessoas se sintam amparadas pelo governo do Estado.

O secretário municipal da Assistência de Porto Alegre, Leo Voigt, elogiou a iniciativa do governo do Estado de criar políticas públicas voltadas para o fortalecimento da família gaúcha e brasileira. No final do evento, foi realizado um relato dos diversos tipos de famílias: como a do casal Paulo André Nascimento da Rosa e Tellemaco Rodrigues Bittencourt Junior e o filho deles Marlucio Nascimento Bittencourt. Deise Regina da Cruz (mãe solo), que estava acompanhada do filho Wesley, falou da sua experiência (filho). Além disso, foram realizados depoimentos das famílias tradicionais, monoparental, homoafetivas e de mãe atípica.

O fórum teve ainda a palestra "Machismo e Direito de Família", com o desembargador Rui Portanova, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS) e de "Prevenção à violência intrafamiliar, com a promotora de Justiça do MP/RS, Veleda Dobke.