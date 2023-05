Água de Porto Alegre apresenta sabor e odor atípicos; Zona Norte é região mais afetada

A água captada no lago Guaíba e distribuída em Porto Alegre vem apresentando sabor e odor atípicos. Entre o sábado (6) e a noite desta segunda-feira (8), o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) registrou 55 reclamações da população referentes à qualidade da água na Capital. A Zona Norte da cidade é a região mais afetada. Segundo a Diretora de Tratamento do Dmae Jocielene Becker, esta percepção no paladar e no olfato não interfere na segurança da água distribuída, e apresenta "nenhum risco à saúde humana".

Becker afirma que não foi identificado, na água captada do Guaíba, algum composto ligado a uma possível floração de algas, algo que pode afetar no sabor e odor do líquido. Foi verificado, no entanto, uma quantidade anormal de sedimentos, que pode ser atribuído às chuvas fortes que atingiram Porto Alegre nos últimos dias. A hipótese preliminar é que material orgânico dos afluentes do Guaíba tenha sido arrastado, interferindo na qualidade da água captada.

Afim de diminuir este sabor e odor, o Dmae aumentou a dosagem de dióxido de cloro na água da Capital, agente pré-oxidante que auxilia na atenuação destes fatores de cheiro e gosto. A quantidade de cloro inserida na água provoca odor e sabor característicos.

Joicielene estima que em um período de 48h esta percepção de cheiro e gosto se reduza. Ela afirma que a qualidade da água do Guaíba seguirá sendo analisada pelo departamento e, ao apresentar uma normalização, a dosagem de dióxido de cloro será sendo reduzida aos poucos.