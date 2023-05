Dmae monitora qualidade da água após fortes chuvas em Porto Alegre

Neste domingo (7), o Painel Sensorial da Qualidade do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) identificou alteração no gosto e odor da água. Segundo o Departamento, análises estão sendo realizadas na manhã desta segunda-feira (8) para identificar a origem do problema. O Dmae estima que nos próximos dias a situação esteja resolvida.

De janeiro até agora, é a primeira ocorrência de reclamação deste tipo, que pode ser registrada via 156 opção 2.

O órgão relata que desde a percepção na alteração da qualidade da água bruta, o Dmae já aumentou a dose do dióxido de cloro, em um processo que elimina o risco de contaminação e atende aos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde - portanto, a água é segura para o consumo humano.

“Neste período do ano não é comum contarmos com essas reclamações da qualidade da água. Acreditamos que, devido às expressivas chuvas dos últimos dias, matéria orgânica dos afluentes do Guaíba foi arrastada, contribuindo para a presença de gosto e odor”, explica por meio de nota o diretor-geral do Departamento, Maurício Loss.

O Despertamento conta que são realizadas mais de 2 mil análises da água por dia. Há também as amostras que são coletadas diretamente nos hidrômetros dos usuários e em nichos de amostragens, totalizando mais de 350 pontos de monitoramento diariamente.