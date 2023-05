Pedidos de green card crescem no Brasil

A busca por estudar e trabalhar nos Estados Unidos tem aumentado entre os brasileiros. Segundo o Departamento de Segurança Interna daquele país, cerca de 23,5 mil cidadãos conseguiram o documento norte-americano de residência permanente - o chamado green card - em 2022, o que representa uma alta de 28,5% sobre o ano anterior e o maior volume da série histórica. Com isso, o Brasil foi o nono país que mais recebeu o documento, atrás de países como México (138 mil), Índia (125 mil) e China (68 mil). O maior número de green cards emitidos para brasileiros havia sido em 2019 (19,8 mil).

Em 2023, esse número deve continuar crescendo. E os motivos para este fenômeno podem ser explicados por alguns fatores excepcionais, como o acúmulo de demanda represada durante a pandemia de Covid-19. Mas não só. Segundo o especialista em expatriação e internacionalização de negócios, Jorge Botrel, a crescente procura pelo green card já acontece há pelo menos seis anos e se intensificou com as medidas de flexibilidade do governo de Joe Biden, do partido Democrata, em contraste com a política de imigração do ex-presidente Donald Trump, do Republicano.

"Além disso, fizemos uma pesquisa que apontou que o principal motivo para deixar o Brasil continua sendo a violência, seguido de outros fatores internos, como política e economia", ponderou Botrel. No cenário externo, ele considera que os brasileiros também estão, desde o ano passado, com oportunidade de acelerar o processo de visto EB-2 - national interest waiver ao pagar uma taxa de US$ 2,5 mil e que este é um elemento que colabora para o aumento nos pedidos de residência permanente na América do Norte.