Após dado de emprego, Biden diz que ainda há mais trabalho para ser feito na economia dos EUA

Agência Estado

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira (7) que o relatório de empregos do país, conhecido como payroll, foi bom, mas ainda há mais trabalho para ser feito na economia."O relatório de hoje mostra que continuamos a enfrentar os desafios econômicos de uma posição de força, com a economia criando 236 mil empregos no mês passado e a taxa de desemprego em 3,5%. Minha gestão trabalha a cada dia para reduzir os custos das famílias e fortalecer ainda mais nossa economia, agora e no longo prazo, com investimentos em infraestrutura, inovação e energia limpa", defendeu Biden, em comunicado divulgado pela Casa Branca.Segundo o relatório divulgado mais cedo pelo Departamento do Trabalho do país, a economia dos Estados Unidos criou 236 mil empregos em março, em termos líquidos. O resultado ficou abaixo da expectativa do Projeções Broadcast, que previa a geração de 240 mil empregos, segundo mediana de 31 analistas do mercado financeiro consultados.Já a taxa de desemprego dos EUA caiu para 3,5% em março, ante 3,6% em fevereiro. O consenso do mercado era de manutenção da taxa em 3,6% no mês passado.