Grupo Imobi entra na fase final de criação de usina própria para produção de energia

O Grupo Imobi adquiriu um espaço para a construção de uma usina própria de energia solar. Com o terreno em obras e placas solares já instaladas, o processo para captação de energia está próximo de começar. Localizada na cidade de Osório, situada a 103 km de distância de Porto Alegre, a proposta é que o local abasteça os ativos que necessitam de eletricidade, como os painéis front lights, mobiliário urbano e painéis digitais, além de sua sede.

Ao mês, a usina irá produzir cerca de 17.000 kW/h de energia. – O objetivo é incentivar essa cultura de sustentabilidade, além de auxiliar no enfrentamento à crise energética. A média mensal de gasto de energia no país é de 152.2 kWh por residência, mas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná esse número quase dobra: no verão, a média sobe para 273.1 kWh, enquanto no inverno atinge 261,3 kWh.