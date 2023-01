Grupo Imobi investe em plataforma própria de produção de energia

Empresa de mídias urbanas, o Grupo Imobi adquiriu uma usina de energia solar, que será responsável por gerar a energia de seus mobiliários urbanos e sede de uma forma menos danosa para o meio ambiente. O processo de abastecimento terá início em fevereiro de 2023.

Localizada em Osório, a 103 km de Porto Alegre, a usina conta com 2 mil metros quadrados de área e produz 17 mil kW/h, que devem abastecer painéis front lights, mobiliário urbano e painéis digitais, além de fornecer energia para a sede da companhia.

De acordo com o sócio-fundador do Grupo Imobi, Daniel Costa, a iniciativa tem por objetivo auxiliar no enfrentamento à crise energética nacional. A média mensal de gasto de energia no País é de 152.2 kWh por residência, mas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná esse número quase dobra: no verão, a média sobe para 273.1 kWh, enquanto no inverno atinge 261,3 kWh.

“O compromisso com o meio ambiente sempre foi uma questão importante para nós. Nossa filosofia é estar conectado com as cidades e as pessoas, portanto nossos produtos e serviços precisam cada vez mais impactar e criar conexões positivas ao meio em que estamos inseridos”, destaca Costa.

O teor sustentável, no entanto, não se limita apenas ao externo, mas age no interno. Essa produção de energia limpa também abastecerá a sede da empresa. Outro que investimento que, segundo o sócio-fundador, tem o intuito de neutralizar o consumo de energia foi a troca total das lâmpadas de vapor metálico pelas de LED, “que são mais econômicas e reduzem o gasto energético”.