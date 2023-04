Escola de Saúde Pública oferece curso para enfrentamento à dengue; RS chega a 14 óbitos

Preocupado com o aumento de casos no Rio grande do Sul, o governo do Estado, através da Secretaria Estadual da Saúde (SES), por meio da Escola de Saúde Pública (ESP), lança nesta quinta-feira (27) um curso de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, chikungunya e zika. A capacitação, autoinstrucional e na modalidade à distância, foi elaborado em parceria com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) e o Conselho Estadual de Saúde (CES). Ele busca ampliar a difusão de informações sobre as três doenças e as formas de evitar a proliferação do mosquito.

A atividade tem carga horária de oito horas e é destinada aos conselheiros municipais de saúde e à sociedade civil. O objetivo é formar e capacitar multiplicadores, bem como conscientizar a comunidade para que todos colaborem com os esforços que vêm sendo feitos para combater as três doenças e o avanço delas no Estado. Para obter mais informações, os interessados devem entrar em contato com a ESP pelo telefone (51) 3901-1464 ou pelo e-mail [email protected]

Nesta quarta-feira, o Estado confirmou mais três mortes por dengue. Com isso, o número de óbitos no Rio Grande do Sul chegou a 14 apenas neste ano. Em Porto Alegre, não foram registradas mortes, mas os números de casos são altos. No total, são 840 confirmados em 2023, dos quais 802 contraídos no próprio município. O número de confirmações da doença corresponde a 52% das notificações de suspeitas em residentes da cidade, 1.615 no total. Foram descartadas 330 suspeitas, 14 notificações apresentaram resultado de exames inconclusivos e 429 seguem em investigação.

Diante dos primeiros sintomas de dengue, é importante buscar atendimento médico nas Unidades de Saúde da Atenção Primária do Sistema Único de Saúde (SUS). Dessa forma, pode ser realizado o diagnóstico e a eliminação dos riscos de agravamento da doença, que pode levar a óbito. Os principais sintomas são febre alta (39°C a 40°C), com duração de dois a sete dias, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, no corpo e nas articulações, além de um mal-estar geral. A pessoa pode sentir ainda náusea, vômito, diarreia e apresentar manchas vermelhas na pele.