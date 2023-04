Rio Grande do Sul tem o predomínio do sol nesta quinta-feira

A instabilidade se afasta do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (27). No começo da manhã podem ocorrer nevoeiros e nuvens baixas em trechos do Sul e Leste com chance de garoa esparsa. As informações são da Metsul Meteorologia.



Em grande parte do Rio Grande do Sul o sol predomina e sob a influência do vento Sul e Sudoeste mais frio; já a temperatura sobe devagar. Em geral, as temperaturas máximas não devem passar de 25°C. Nas áreas de serra a temperatura não chega a 20°C em diversos municípios. No Oeste esquenta mais com temperaturas máximas previstas ao redor de 25°C. Nos próximos dias esquenta mais.

A quinta-feira (27) começa com muitas nuvens e não se afasta a possibilidade de garoa passageira no começo da manhã em Porto Alegre. A tarde terá sol e nuvens com aquecimento gradativo. Nos próximos dias a expectativa é de tempo seco e ensolarado com aquecimento maior durante as tardes. A chuva retorna na segunda-feira.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira



Máxima: 25°C

Mínima: 11°C



Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira



Máxima: 23ºC

Mínima: 15ºC