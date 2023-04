Festa de São Jorge altera trânsito em Porto Alegre

A 70ª Festa de São Jorge vai alterar o trânsito em Porto Alegre nos dias 22 e 23 de abril. No dia 22, as missas ocorrem às 8h, 10h, 14h e 16h. A procissão luminosa tem saída marcada para as 19h. No dia 23, a missa solene acontece às 9h e a saída para a procissão, às 10h. Após, seguem os festejos populares às 12h e a missa de encerramento às 19h.Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), os bloqueios ocorrem durante a passagem das procissões nos dois dias e horários previstos, conforme a programação. O bloqueio será sob o Viaduto São Jorge (no sentido Norte-Sul), ao lado da Paróquia São Jorge, na avenida Bento Gonçalves, sentido Centro-bairro, com a rua Salvador França e na avenida Ipiranga esquina Salvador França. No dia 23, o itinerário segue pela contramão. Além disso, será feito o desvio das linhas que transitam pela Bento Gonçalves, sentido bairro/Centro, quando não houver a possibilidade de os ônibus passarem na frente da igreja. Neste caso, o desvio ocorrerá pela Bento Gonçalves / Salvador França / Ipiranga / Barão do Amazonas / Bento Gonçalves, seguindo o caminho normal da linha. No sentido Centro/bairro, se necessário os ônibus circulam na própria Bento Gonçalves fora do corredor, com as paradas espelhadas às existentes no corredor.