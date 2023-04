Confira o que abre em Porto Alegre no feriado de Tiradentes

O feriado de Tiradentes, nesta sexta-feira (21), trará alterações em alguns serviços de Porto Alegre. O Jornal do Comércio preparou um serviço completo para quem quer se programar para a data.De acordo com o Sindilojas Porto Alegre, o comércio da Capital poderá funcionar. A permissão está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o sindicato e o Sindec-POA. Para poder funcionar, os estabelecimentos com empregados precisam fazer acordo para que eles possam trabalhar.As agências bancárias não abrirão no feriado desta sexta, segundo informa a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Os meios de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos.Quanto aos órgãos de saúde, os serviços públicos terão alterações no seu funcionamento devido ao feriado de Tiradentes. O Hemocentro de Porto Alegre fecha nesta sexta-feira e retorna na segunda (24) às 8h. Já o Samu e o Centro de Informações Toxicológicas (CIT) seguem com os plantões normalmente. A CEEE Grupo Equatorial Energia informa que as agências e postos de atendimento estarão fechadas no feriado de Tiradentes. As atividades retornarão normalmente na segunda-feira. Durante o feriado, os clientes da CEEE Grupo Equatorial Energia poderão solicitar serviços, 24h por dia pelos canais da empresa.Nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal reforçará o policiamento nas rodovias federais do Rio Grande do Sul a partir desta quinta-feira (20), quando inicia a Operação Tiradentes 2023 e segue até o domingo (23). As fiscalizações estarão voltadas principalmente para as condutas que mais causam ou potencializam os acidentes graves. Tais como: o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas, a utilização do telefone celular, a falta do uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças. Além disso, as condições de conservação dos veículos.