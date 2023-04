Comércio de Porto Alegre poderá abrir no feriado de Tiradentes

Para a abertura das lojas em feriados como o da próxima sexta-feira (21), Dia de Tiradentes, o Sindilojas Porto Alegre orienta que os lojistas observem a Convenção Coletiva de Trabalho do setor, firmada entre a Entidade e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre (Sindec-POA).Apenas as empresas que possuírem acordo coletivo poderão utilizar a mão de obra dos empregados nessa data. Para isso, o lojista responsável deve solicitar a adesão ao acordo no site do Sindilojas POA, por meio de um formulário.O horário de abertura de cada estabelecimento é definido diretamente pelas lojas ou pelos centros comerciais, com base nas regras da CCT. No entanto, é comum o comércio de rua adotar o funcionamento das 9h às 19h e o de empreendimentos como shopping centers das 10h às 22h.O Sindilojas POA observa que durante o feriado poderá haver fiscalização nas lojas, com aplicação de multa em caso de descumprimento das orientações.