Prefeitura de Porto Alegre amplia a oferta de transporte na Restinga e no Extremo-Sul

Os moradores do Extremo Sul de Porto Alegre terão reforço no transporte público a partir de segunda-feira (17). A prefeitura de Porto Alegre vai disponibilizar uma nova linha de ônibus e modificar o itinerário e a tabela horária de outra para qualificar o serviço na região da Restinga e Extremo-Sul da Capital. Entrará em operação a linha A20 – Alimentadora Lami/Restinga até Hospital, que vai percorrer o trajeto o bairro Lami e seguirá até o Hospital Restinga e Extremo-Sul (HRES), em dias úteis.

Já a linha de ônibus A15 - Alimentadora Escola Técnica Restinga /Hospital será alterações para melhor atender a comunidade do Loteamento WinterPark. “Com estas mudanças e a ampliação de tabela horária vamos facilitar o acesso ao complexo de saúde e promover o desenvolvimento, ao beneficiar passageiros e trabalhadores, assim como estudantes do Campus Restinga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRS)”, destaca Adão de Castro Júnior, secretário de Mobilidade Urbana.

Serão criados seis novos pontos de parada no percurso da linha A15 pelas ruas Cel. Dastro Dutra, Celso Carlos Dihl, Olímpio Tabajara, e Solon Vieira Marques, com ampliação de 12 para 18 viagens. A linha A20 vai operar com três viagens por sentido.

Ambas as linhas terão pontos de parada junto à rótula da rua Padre João Oscar Nedel com a rua Alberto Hoffmann, a 100 metros da entrada do Campus do IFRS, e também defronte ao Hospital Restinga.

Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus, com GPS em 100% da frota, e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, por meio do app do cartão TRI ou CittaMobi.

Confira os itinerários das linhas A15 e A20:

A15 - Alimentadora Escola Técnica Restinga /Hospital



Circular - Terminal Nilo Wulff, Estrada João Antônio da Silveira, avenida Ricardo Leônidas Ribas, rua Imperador Hirohito, rua Cel. Dastro Dutra, rua Celso Dias Dihl, rua Olímpio Tabajara, rua Solon Vieira Marques, rua Cel. Coronel Dastro Dutra, rua Imperador Hirohito, avenida Ricardo Leônidas Ribas, rua Padre João Oscar Nedel, rua Alberto Hoffmann, estrada João Antônio da Silveira e avenida Economista Nilo Wulff, até retornar ao terminal.



Tabela horária - 5h30, 6h15, 7h10, 7h40, 9h05, 10h00, 11h00, 12h10, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h15, 17h45, 18h30, 19h40, 21h00 e 22h25.