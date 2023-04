Prefeitura mantém passagem de ônibus em R$ 4,80

Neste ano, a tarifa de ônibus na Capital terá o mesmo valor de 2021 e de 2022: R$ 4,80. A medida foi anunciada pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, durante coletiva de imprensa realizada no auditório da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), nesta sexta-feira (14). A decisão ocorre em um cenário desafiador em termos de inflação e de aumento no preço do diesel, e integra um conjunto de medidas do Mais Transporte. Lançado há um ano, o programa tem como objetivo qualificar o serviço prestado na Capital e teve os primeiros resultados apresentados nesta manhã.Conforme o prefeito, o esforço da prefeitura nos últimos anos, viabilizado com aval da Câmara Municipal, e os aportes dos cofres municipais para subsidiar parcela significativa das gratuidades/isenções do sistema, tornaram possível a manutenção do valor da passagem.“Desde 2021, estamos fazendo um conjunto de esforços para entregar um serviço melhor e uma tarifa justa ao cidadão. Mas o transporte não pode ser um compromisso apenas dos prefeitos. Vamos seguir batalhando para defender nacionalmente um ‘SUS’ para o transporte público, trazendo para a divisão de responsabilidades os Estados e a União”, afirma Melo, que também é vice-presidente de Mobilidade Urbana da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).Na atual composição da tarifa, 24% dos usuários possuem gratuidade ou isenção, somando custo de R$ 192 milhões. A prefeitura custeia o correspondente a R$ 104 milhões deste valor, o que permite manter a tarifa em R$ 4,80. Segundo o prefeito, se o governo federal subsidiar os cerca de R$ 80 milhões referentes à isenção para idosos acima de 65 anos, definida por lei federal, a passagem poderia cair para cerca de R$ 4,00 na Capital.O sistema de transporte já contabiliza dados positivos de retomada em relação ao número de passageiros. Na comparação entre os meses de março de 2021 e de 2022, por exemplo, o crescimento foi de 74,6%, ainda que sobre uma base impactada pela pandemia. Entre o terceiro mês de 2022 e março deste ano, também houve crescimento: 8,4%. Veja aqui a apresentação completa.Na coletiva, Melo e o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, demonstraram números de reativação de linhas e de aumento no número de viagens em dias úteis, sábados e domingos. As medidas têm como objetivo gerar maior conforto e reduzir o tempo de espera para os passageiros. No período de abril a dezembro de 2022, houve saldo positivo de ampliação de 25 linhas.“Nossas equipes trabalham diariamente na análise da oferta e da demanda, sempre com o foco em melhorar o atendimento para o passageiro e atrair cada vez mais pessoas para o transporte coletivo. Nossos esforços vão além do incremento de viagens e passam, também, pela qualificação da infraestrutura que atende o transporte”, destaca o secretário.