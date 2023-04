Melo explica que manutenção da passagem se deve à aporte de R$ 104 milhões da prefeitura

anúncio de que a passagem de ônibus se manterá em R$ 4,80 R$ 104 milhões que será feito pela administração municipal para parcialmente custear os gastos gerados pelas isenções. Apesar da comemoração e visível felicidade dos presentes que lotaram o auditório da EPTC, Melo destacou que secretarias serão penalizadas. “A poda de arvores está pagando por isso, o tapa buracos e outros diversos setores também estão pagando, porque este dinheiro está saindo de algum local do orçamento de onde não deveria sair.” Após, o prefeito Sebastião Melo explica que o valor só se manteve no mesmo patamar dos anos anteriores em virtude de um aporte deque será feito pela administração municipal para parcialmente custear os gastos gerados pelas isenções. Apesar da comemoração e visível felicidade dos presentes que lotaram o auditório da EPTC, Melo destacou que secretarias serão penalizadas. “A poda de arvores está pagando por isso, o tapa buracos e outros diversos setores também estão pagando, porque este dinheiro está saindo de algum local do orçamento de onde não deveria sair.”

Durante a coletiva, Melo também divulgou o reajuste real, sem subsídios do município, que deveria ser repassado aos usuários de transportes, que segundo a EPTC seria de R$ 5,70. De acordo com a empresa, os gastos com pessoal e custos variáveis (combustível, pneus, peças e etc) são responsáveis pelos maiores gastos, juntos somam R$ 4,23.

Tarifa ideal

Após apresentar que os valores não iriam sofrer reajustes, o prefeito trouxe a informação de que os mesmos poderiam ser mais baixos do que os cobrados atualmente, se, segundo ele, o Governo Federal realizasse aportes junto ao município. Esses aportes deveriam girar em torno de R$ 88 milhões que somados aos divulgados somariam R$ 192 milhões e cobririam os gastos gerados pelas isenções vigentes, e assim levaria a tarifa a R$ 4,00.

Novas melhorias

Além divulgação do possível reajuste Sebastião Melo também realizou uma breve apresentação dos dados do Mais Transporte, programa lançado ano passado e que tem como objetivo qualificar o serviço prestado na Capital. Entre os avanços, o programa trouxe novos veículos para a frota da cidade. Foram entregues 70 veículos em 2022, 50 neste ano e outros 80 devem ser entregues até o fim deste ano.

As medidas também contemplam investimentos na revitalização de terminais de grande circulação. Segundo a divulgação já foram entregues obras nos terminais Princesa Isabel, Antônio de Carvalho e Jayme Caetano Braun. O terminal Nilo Wulff está em execução. Até 2024, a prefeitura deve concluir melhorias no Mendes Ribeiro, no Parobé e Utzig.

Também foi destacada a instalação de cerca de 250 novos abrigos em pontos de ônibus e até o fim deste ano 450 devem ser entregues. O secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro informou a ampliação de 500 viagens nos dias úteis e mais 300 por sábado e 200 por domingo. Entre os principais bairros beneficiados estão Lomba do Pinheiro, Restinga, Hípica, Belém Novo, Rubem Berta, Vila São José, Vila Jardim, Glória, Jardim Itu, Santa Rosa de Lima e Campo Novo.