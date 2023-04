Leite anuncia aumento no efetivo para segurança nas escolas

Maria Fernanda Freire

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se reuniu no Palácio Piratini nesta quarta-feira (12) com representantes da Educação e da Segurança Pública do Estado para discutir a respeito da segurança nas escolas. Na última terça-feira (11), um adolescente de 14 anos foi apreendido em Maquiné, no Litoral Norte, sob suspeita de planejar um possível ataque a uma escola do município. As secretarias já haviam se reunido na segunda ((10), para tratar do mesmo tema.