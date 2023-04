Sinepe/RS orienta colégios a reforçarem vigilância e medidas preventivas de segurança

ataque a uma creche se Blumenau (SC) reforcem a vigilância e medidas preventivas de segurança e, diante de qualquer sinal que aponte algum transtorno, as autoridades competentes sejam imediatamente comunicadas". Em nota enviada à imprensa, o Sinepe/RS reitera que todas as ações de segurança e precaução realizadas devem ser "informadas aos alunos e famílias, para garantir um clima de tranquilidade, necessário para a realização das atividades pedagógicas". Além do atentado na cidade catarinense, escolas do Rio Grande do Sul vêm observando supostas ameaças de ataques nos últimos dias. Após ogerar preocupações sobre a segurança em escolas de todo o Brasil, o Sindicato do Ensino Privado do RS (Sinepe/RS) orienta "as instituições de ensino quee, diante de qualquer sinal que aponte algum transtorno, as autoridades competentes sejam imediatamente comunicadas". Em nota enviada à imprensa, o Sinepe/RS reitera que todas as ações de segurança e precaução realizadas devem ser "informadas aos alunos e famílias, para, necessário para a realização das atividades pedagógicas". Além do atentado na cidade catarinense, escolas do Rio Grande do Sul vêm observando supostas ameaças de ataques nos últimos dias.

Ainda na nota do Sinepe/RS, o sindicato "orienta às escolas que sigam com as atividades programadas, porém ressalta que as instituições têm autonomia de suspender as aulas se assim julgar prudente ou se as autoridades locais assim o definirem". A entidade também reforça que as direções e equipes pedagógicas devem concentrar esforços para transmitir segurança e confiança à comunidade acadêmica.

O sindicato ainda afirma que promoverá "uma reunião com escolas particulares para tratar sobre medidas preventivas de segurança". Além disso, "fará parte de um movimento nacional, proposto pela Federação Nacional das Escolas Particulares, em prol da valorização da vida e da escola". O texto é assinado pelo presidente do Sinepe/RS, Oswaldo Dalpiaz.

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA:

"Diante da tragédia ocorrida na escola de educação infantil de Blumenau e de supostas ameaças em escolas do Rio Grande do Sul, o Sindicato do Ensino Privado do RS (SINEPE/RS) orienta as instituições de ensino que reforcem a vigilância e medidas preventivas de segurança e, diante de qualquer sinal que aponte algum transtorno, as autoridades competentes sejam imediatamente comunicadas. É importante que todas as ações realizadas, neste sentido, sejam informadas aos alunos e famílias, para garantir um clima de tranquilidade, necessário para a realização das atividades pedagógicas.



O Sindicato orienta às escolas que sigam com as atividades programadas, porém ressalta que as instituições têm autonomia de suspender as aulas se assim julgar prudente ou se as autoridades locais assim o definirem. O SINEPE/RS lembra da importância de as direções e equipes pedagógicas darem uma atenção especial à comunidade escolar, acolhendo e transmitindo segurança e confiança, atitudes indispensáveis nesse momento.



A entidade espera que os comentários feitos através das redes sociais, ou outro meio de comunicação, para tumultuar o ambiente escolar sejam identificados e os responsáveis punidos.



Em breve, o SINEPE/RS irá promover uma reunião com as escolas particulares para tratar sobre medidas preventivas de segurança. Também fará parte de um movimento nacional, proposto pela Federação Nacional das Escolas Particulares, em prol da valorização da vida e da escola."





Oswaldo Dalpiaz

Presidente do SINEPE/RS