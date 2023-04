Prefeituras do interior do RS anunciam medidas nas escolas

O ataque a uma escola em Blumenau (SC), na quarta-feira (5), com a morte de quatro crianças, entre 5 e 7 anos, chocou o País e trouxe o alerta sobre a segurança nos educandários. Após o ocorrido na cidade catarinense, algumas prefeituras do interior do Rio Grande do Sul anunciaram medidas para evitar uma tragédia parecida. As medidas incluem desde o aumento do patrulhamento nas áreas escolas e maior rigidez aos acessos feitos nas escolas.

Em Parobé, no Vale do Paranhana, o prefeito Diego Picucha instituiu medidas para reforçar a segurança na cidade, como forma de tornar o ambiente escolar mais seguro para alunos, professores e funcionários. Uma das ações em andamento é a confecção de carteirinha de identificação para todos os alunos que usam o transporte escolar. Além disso, a Brigada Militar (BM) pretende intensificar as rondas nas áreas escolares, com a presença das forças de segurança nas unidades escolares municipais.

Também na região, em Taquara, a prefeita de Taquara, Sirlei Silveira determinou que a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte faça a contratação de zeladores, o mais breve possível, para atuarem na segurança das 14 escolas municipais de educação infantil. Os profissionais irão auxiliar os pais na chegada e saída dos turnos, além de monitorarem e alertarem sobre movimentações suspeitas ao longo do expediente.

Cidades da Região Metropolitana também anunciaram medidas. Em Canoas, houve a definição de iniciativas que serão implementadas nos próximos 90 dias, como o controle mais rígido de acesso à parte interna das escolas; a elaboração de uma cartilha de procedimentos segurança, capacitação dos diretores e professores; a instalação de câmeras em pontos estratégicos, interligadas com órgãos de segurança; um sistema de alarme e a ampliação da Ronda Escolar. Já em Novo Hamburgo, foi definida a contratação emergencial de serviço especializado em segurança para atender todas as escolas municipais, com a presença física de agentes em cada uma. Estão sendo finalizados os trâmites legais para a contratação, que deve ser concluída nos próximos dias.

Na Serra, em Garibaldi, a BM aumentou a interatividade e a presença do efetivo junto às instituições de ensino da cidade A secretária de Educação, Beatriz Arregui Sopelsa, ressaltou que todas as escolas municipais possuem uma rotina de segurança, na qual somente é permitida a entrada de pessoas devidamente identificadas, com agendamento prévio e autorização da Secretaria Municipal. Os procedimentos serão mantidos. A vizinha Bento Gonçalves confirmou que irá aumentar a ronda escolar, com a presença diária da Guarda Civil Municipal, Departamento Municipal de Trânsito e Brigada Militar nas escolas. Também será ampliado o número de vigilantes na portaria das instituições.

Na região norte do Estado, Frederico Westphalen, a partir desta segunda-feira (10), fará um mapeamento por parte dos órgãos de segurança para avaliar a estrutura de todas as escolas do município, com intuito de realizar um protocolo diagnóstico geral com sugestões de melhorias para um ambiente escolar mais seguro. Outras medidas sugeridas, como a possível criação de um Conselho de Segurança Escolar e o espelhamento das Câmeras instaladas em frente às escolas no sistema de monitoramento da Brigada Militar e Polícia Civil, serão analisadas pela prefeitura.