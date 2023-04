Obras nas ruas Vigário José Inácio e Marechal Floriano, em Porto Alegre, começam nesta segunda-feira

As obras do Quadrilátero Central continuam em Porto Alegre. Conforme a prefeitura da capital gaúcha, nesta segunda-feira (10) iniciam os trabalhos nas ruas Vigário José Inácio e Marechal Floriano. O local será isolado, recebendo também placas de sinalização de trânsito, bem como a remoção de meio-fio, lastro de concreto para canaletas e o assentamento de canaletas monobloco. Em razão do avanço das obras, a rua Marechal Floriano Peixoto terá bloqueio total no trecho entre a rua dos Andradas e a avenida Senador Salgado Filho. A área terá circulação de pedestres e o acesso à rua General Vitorino será apenas local pela rua Vigário José Inácio na contramão, tendo em vista que a rua General Vitorino já estava bloqueada para circulação de veículos, por conta das obras do quadrilátero desde outubro de 2022. Os trabalhos seguem o cronograma previsto pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi). As bancas de floristas já estão em fase de conclusão e logo serão entregues aos comerciantes.