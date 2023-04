Obra do Quadrilátero Central tem pausa para não interferir no comércio de Páscoa

A obra do Quadrilátero Central, no Centro Histórico de Porto Alegre, terá uma pausa desta quinta-feira (6), a domingo (9), para não interferir nas vendas do comércio para a Páscoa. A decisão foi tomada em conjunto com a prefeitura, Sindilojas e comerciantes da região. Nesta semana, até quarta-feira (5), os trabalhos acontecem nas ruas Otávio Rocha, General Vitorino e Voluntários da Pátria. A paralisação temporária não altera o cronograma de obras. Nos próximos dias, uma nova frente será aberta.