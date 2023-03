Comunidade do IFRS Restinga sofre com transporte público no entorno do Campus

Os estudantes do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) Campus Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre, têm relatado dificuldades para utilizar o transporte público no turno da noite. Por conta disso, muitos precisam deixar as salas de aula quase 30 minutos mais cedo do que o previsto e caminhar duas quadras até o ponto de ônibus mais próximo. O problema também tem causado evasão escolar, segundo informou a direção do Instituto. No início desta semana, foi realizada uma reunião inicial junto à Empresa Pública de Transporte (EPTC) para debater o assunto.

Além disso, os cerca de 500 alunos do turno da noite, distribuídos entre os cinco cursos de ensino superior e ensino médio, não dispõem de uma linha que conecte diretamente o Campus Restinga ao centro da cidade, sendo necessária a baldeação.

"Afeta toda a comunidade da Restinga, não só os estudantes. Mas acontece muito dos alunos chegarem atrasados ou terem que sair mais cedo, o que prejudica o aprendizado. E quem precisa pegar dois ônibus, às vezes consegue pegar um, mas não o outro", relatou a estudante de Letras e representante do Centro Acadêmico dos Alunos de Letra (Calle), Jamylle Santos.

Ainda, segundo informou a estudante, o problema no transporte não se limita apenas ao acesso aos ônibus. Em um ponto próximo ao IFRS, há acúmulo de lixo e a presença de um matagal. "É uma sensação de insegurança. É tudo vazio e escuro", comentou Santos. Como alternativa, os estudantes precisam caminhar até o região central da Restinga (Esplanada) ou depender de caronas dos colegas.

O diretor da Instituição, Rudinei Muller, ressalta que o problema prejudica o desempenho do IFRS Campus Restinga. "Temos uma grande estrutura, com professores muito qualificados, em uma região periférica da cidade. Foi feito um investimento enorme do governo aqui. É uma pena que a gente tenha evasão por algo que não deveria acontecer", considerou. Durante o dia, ele afirmou que o acesso por meio do transporte público funciona relativamente bem, mas garante que, à noite, o gargalo é crônico.

Muller relatou ainda que os ônibus que atendem à região são precários, sujos e que, muitas vezes, estragam. "Além disso, eles nem sempre cumprem o itinerário, pois estão atrasados e fazem outros trajetos", relatou. Segundo a direção, a maioria dos estudantes do Campus é trabalhador. "São pessoas que precisam estudar à noite, que dependem do estudo para melhorar a qualidade de vida ou que contam com a formação do Instituto como cidadãos", disse o diretor.

Agora, a comunidade está construindo um documento com as principais demandas, que incluem a utilização de uma parada mais perto do Campus, já que o ponto de ônibus fica a duas quadras da instituição, respeito e ampliação dos horários e itinerários previstos na tabela, uma linha direta até o Centro de Porto Alegre, ônibus de melhor qualidade e mais agilidade para fabricação do Cartão TRI. A próxima reunião da comunidade estudantil com a EPTC, tendo em vista os próximos passos para resolver a situação, estava marcada para esta sexta-feira, mas foi adiada para o dia 6 de abril.

Fazem o trajeto no entorno do Campus Restinga as seguintes linhas: T12, T12A, A19, A15, M10. A EPTC informou, em nota, que a operação do transporte é fiscalizada regularmente pela EPTC e denúncias sobre o descumprimento de tabela ou itinerário devem ser registradas através do número 156, do Atendimento ao Cidadão, com a identificação da linha e prefixo do ônibus, para que a prefeitura possa fiscalizar e realizar os devidos ajustes na oferta de transporte público.

A EPTC informa que a linha A15, localizada a menos de 100m da entrada principal, teve seu horário definido em conjunto com a diretoria do IFRS e que ajustes sempre podem ser avaliados. Além desta linha, outro ponto de parada de ônibus que atende o instituto fica localizado junto a um ponto de lotação, a uma quadra e meia da entrada do campus, junto ao hospital da Restinga.

A linha A15 tem a última partida do Terminal Nilo Wulff às 22h35min, e passa no ponto que atende o instituto após as 22h40min. A linha A19 também tem o último horário com saída às 22h30min.

A linha M10 possui oferta de horários bairro-Centro à noite, desde as 18h40, com partidas a cada 20 minutos e com maior frequência nos horários de saída das aulas, às 22h10min, 23h33min, 23h10min e, depois, a partir da 0h, de hora em hora até às 3h.

A linha T12 tem os últimos horários de partida no terminal às 22h35min e 23h20min, enquanto a T12A tem partida até as 22h10min.