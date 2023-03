Comunidade escolar aguarda o retorno para o prédio do Instituto de Educação

A mudança para o prédio restaurado do Instituto de Educação General Flores da Cunha, na avenida Osvaldo Aranha, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, deve ocorrer no recesso escolar ou no período de férias. A sugestão é da diretora do IE, Alessandra Lemes da Rosa, que pretende apresentar a proposta na reunião que terá com a Secretaria Estadual da Educação.

"Ainda não sabemos quando as obras estarão concluídas. Por isso, solicitamos uma audiência para ficarmos cientes do andamento dos trabalhos de restauro da escola", destacou. Segundo Alessandra Lemes, os 1.045 alunos da instituição de ensino estão em quatro locais diferentes: o Instituto Estadual Rio Branco; as escolas estaduais de ensino fundamental Roque Callage e Felipe de Oliveira e a escola professora Dinah Néri Pereira. "A mudança para a "casa nova" necessita de todo um cronograma especial. Queremos discutir esse retorno com a Secretaria da Educação", acrescentou.

A tesoureira do Cpers/Sindicato, Rosane Zan, afirmou que em função do fechamento da escola há mais de seis anos muitos pais decidiram tirar os alunos da instituição de ensino. "O Instituto de Educação por possuir uma boa localização e fácil acesso muita gente não quis ir para outras escolas", ressaltou. Segundo Rosane Zan, antes do fechamento em 2016 para realização dos trabalhos de restauro, a escola possuía 1.360 alunos matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, além de abrigar um centro de formação de docentes e a educação de jovens e adultos. O prédio do Instituto de Educação é de 1935 e foi tombado pelo município e pelo Estado.

A deputada estadual Sofia Cavedon, presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, afirmou que o atraso nas obras da escola, caso venham ocorrer, não é responsabilidade da empresa. "O governo do Estado quer mudar o projeto para criar o Museu do Amanhã na escola o que vai ocasionar na retirada de diversas salas de aula", destacou. Segundo a deputada, o IE sempre foi uma referência em educação de qualidade no Estado. Segundo Sofia Cavedon, existem diversos outras escolas em Porto Alegre que poderiam ser utilizadas para a colocação do museu. "O Instituto de Educação é da comunidade escolar e vamos lutar para que continue assim", acrescentou.

Secretaria da Educação explica motivo para atraso na entrega

Instituto de Educação contará com uma revitalização do ambiente físico Em nota, a Secretaria Estadual da Educação informou que o, alinhada às mudanças e à transformação da educação, com o compromisso de honrar a história do Instituto. Além disso, a ideia segundo a Secretaria, é fortalecer a produção científico-tecnológico e estimular as ações de inovação no ensino estadual. A obra de restauro teve uma atualização orçamentária, em 2022, passando de R$ 22,9 milhões para R$ 23,4 milhões.

A Secretaria de Educação explica que recentemente, foi feito um termo aditivo que trata da alteração do cronograma físico financeiro e dos prazos para conclusão dos serviços, devido ao período de pandemia. Até o momento, a obra está com cerca de 50% do serviço finalizado e teve o prazo de conclusão prorrogado em 120 dias. A previsão de término do restauro do Instituto de Educação é o segundo semestre de 2023.

Desde o início das obras da escola, conforme a secretaria, o governo estadual tem promovido debates com a comunidade escolar, incluindo estudantes, professores, representantes de associações do IE e do Círculo de Pais e Mestres (CPM), no caminho do diálogo e de um esforço conjunto, da educação como compromisso prioritário.