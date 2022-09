Protesto pede manutenção do Instituto de Educação como escola

Professores e estudantes, com apoio de partidos políticos de esquerda, realizaram nesta quinta-feira (29) uma manifestação pela reabertura do Instituto de Educação General Flores da Cunha, no bairro Bom Fim. O ato foi feito na frente da escola na avenida Osvaldo Aranha.

O vice-presidente do Cpers/Sindicato, Edson Garcia, disse que os representantes da comunidade escolar rejeitam o projeto do ex-governador Eduardo Leite (PSDB) que altera a destinação do prédio do Instituto de Educação General Flores da Cunha. "Professores, pais e estudantes querem manter o espaço público, ou seja, 100% escola", ressaltou. Conforme Garcia, não pode ser esquecida a simbologia do IE que foi a primeira escola de formação de professores do País. "O IE é um símbolo da escola que oferece todos os níveis da educação pública. Até hoje, a obra que iniciou no governo José Ivo Sartori não foi concluída", lamentou.

Conforme o vice-presidente do Cpers, os alunos do Instituto de Educação foram divididos em quatro escolas. "É impossível dirigir uma escola que está quatro locais diferentes. É um descaso muito grande com a educação pública", ressaltou.

A reforma no Instituto de Educação foi licitada no governo Tarso Genro (PT) em 2014 e iniciada no governo José Ivo Sartori (MDB) em 2016, mas os trabalhos foram interrompidos no governo Eduardo Leite em setembro de 2019, por falta de pagamento à empresa Concrejato - que assumiu a obra após a Portonovo, vencedora da licitação para a reforma, ter o contrato suspenso por não cumprimento do cronograma previsto.

O IE é a mais antiga escola de formação de professores do Estado, fundada em 1869, ocupando uma área de cerca de 12 mil metros quadrados no bairro Bom Fim. Segundo Garcia, sem qualquer diálogo com a comunidade escolar, o governador assinou em janeiro, uma ordem de serviço para reiniciar as obras de restauro, com planos de que o lugar tivesse o Museu da Escola do Amanhã e o Centro de Desenvolvimento dos Profissionais da Educação e o Centro Gaúcho de Educação Mediada por Tecnologias, dois projetos não relacionados à escola, segundo o vice-presidente do Cpers.

Em relação ao andamento da obra do Instituto Estadual de Educação General Flores da Cunha, de Porto Alegre, a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) informa que o restauro completo do prédio está em fase de execução. A previsão de entrega é abril de 2023.