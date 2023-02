Obra em adutora deixa 49 bairros de Gravataí sem água

O conserto de uma adutora na Estação de Tratamento de Água (ETA) pela Companhia Riograndense de Abastecimento (Corsan) em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre nesta sexta-feira (3), deixará 49 bairros da cidade sem água. Os moradores, neste período de altas temperaturas, não terão água para tomar banho, lavar roupa e nem fazer a comida.

A previsão da empresa é que o retorno do abastecimento de água ocorra durante o sábado (4). A companhia está executando o conserto de uma adutora na ETA de Gravataí. Segundo a Corsan, a conclusão do serviço está prevista para a tarde desta sexta-feira, quando então deve iniciar a normalização gradual do abastecimento. A previsão de restabelecimento total é durante o sábado (4).

Estão sendo afetados pela obra os bairros Arvoredo, Auxiliadora, Balneário Passo das Canoas, Bela Vista, Boa Vista, Bonsucesso, Búzios, Castelo Branco, Centro, Cohab B, Cohab C, Conceição, Condomínio Renascença, Dakar, Diva Lessa de Jesus, Elcadiz, Everest, Guaianuba, Itacolomi, Jansen, Jaqueline, Jardim Suíço, Loteamento Res. Paradiso, Marrocos, Moradas do Lago, Morungava, Neópolis, Nova Conquista, Nova Conquista I, Nova Conquista II, Oriçó, Palermo, Parque do Búzios, Parque Ely, Parque Industrial, Passo das Pedras, Pôr do Sol, Rincão da Madalena, Rosa Maria, Salgado Filho, Santa Cruz, Santa Helena, São Geraldo, São Jerônimo, São Marcos, São Vicente, Timbaúva, União e Vila Nara. A empresa disponibilizou aos moradores os seguintes canais de relacionamento para mais informações: o app, o site corsan.com.br (na unidade de atendimento virtual) ou pelo telefone 0800.646.6444.

Já em Sapucaia do Sul, a prefeitura disse que nesta sexta-feira (3) três bairros ainda estavam com a falta de água . As informações foram repassadas ao Executivo municipal pela Defesa Civil que realizou a distribuição de água através de caminhões pipas. A Corsan divulgou nota onde informa que o sistema de abastecimento em Sapucaia do Sul está totalmente em funcionamento. A companhia destaca que as equipes estão em prontidão para atender casos pontuais. A empresa orienta que os clientes protocolem os casos nos canais de relacionamento da Companhia - app, site corsan.com.br (na unidade de atendimento Virtual) ou telefone 0800.646.6444 -, para que possam ser avaliados pela equipe na região.

A Companhia também deu início a um projeto de concepção de nova rede de uma linha reserva em Sapucaia do Sul que possa abastecer as comunidades que foram afetadas pelo rompimento da rede. Por enquanto, o local onde o conserto ocorreu permanecerá aberto para monitoramento até a completa normalização do abastecimento e a conclusão da nova obra. A reportagem entrou em contato com a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), que ainda não se manifestou sobre o corte no abastecimento de água nos dois municípios.