Novo rompimento deixa Sapucaia do Sul sem água pelo quarto dia

Pelo quarto dia consecutivo, os moradores de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, estão sem água. A interrupção começou no último sábado (28), devido ao rompimento da adutora - localizada embaixo dos trilhos da Trensurb, na Avenida Mauá. Conforme o relatório divulgado pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), o rompimento da rede água se deu em uma travessia dentro de uma tubulação impossível de ser acessada.

“Optamos em efetuar uma nova rede na mesma galeria, para isso tivemos que executar peças especiais de adaptação e preparar o local para executar uma nova rede, numa extensão total de 42 metros em local de difícil acesso”, diz o relatório.

O rompimento afetou os bairros Piratini, Freitas, Silva, Cohab Casas, Cohab Blocos, São José, Anchieta e o Loteamento Encosta da Floresta. Após o conserto da adutora, concluído no final desta segunda-feira, o abastecimento seria retomado de forma gradual. Porém, um novo rompimento, na tarde desta terça-feira, deixa os moradores há quatro dias sem água. Segundo estimativa da prefeitura do município, 40 mil pessoas foram atingidas pelos rompimentos, o que representa 30% da população.

Dessa vez, o rompimento ocorreu na conexão entre as redes de 350mm para a de 250mm. Devido à complexidade e à dificuldade de acesso à tubulação, a Corsan está providenciando o conserto e estuda a possibilidade de alterar a travessia desta rede.

A companhia ainda estuda o que teria causado este o primeiro rompimento, mas vários fatores podem contribuir para este tipo de incidente: excesso de pressão na rede, retomada de abastecimento após parada emergencial, trepidação externa ou movimento do solo.

A prefeitura de Sapucaia do Sul está solicitando apoio com caminhões-pipa para distribuir água à comunidade, além da divulgação do cronograma com os bairros atendidos. “Estamos apoiando a Corsan com equipamentos, iluminação e o que for necessário”, explica a assessoria.