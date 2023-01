Confira o que abre nesta quinta, feriado de Navegantes, em Porto Alegre

O feriado de Nossa Senhora dos Navegantes, celebrado nesta quinta-feira (2), será de horários especiais para o transporte e serviços públicos. O Jornal do Comércio preparou um serviço com os horários de funcionamento dos principais serviços na Capital gaúcha.

Sindilojas lojistas da Capital a observarem as regras estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria para o funcionamento do comércio em feriados. Assim, segundo o sindicato, as lojas que tiverem firmado o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) poderão abrir normalmente, com a mão de obra dos funcionários. O comércio de rua possui autonomia para decidir o horário de funcionamento, sendo comum que esses estabelecimentos optem por funcionar entre 9h e 19h. Já as lojas localizadas em shoppings, galerias e centros comerciais devem seguir as regras destes empreendimentos. orientou osa observarem as regras estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria para o funcionamento do comércio em feriados. Assim, segundo o sindicato, as lojas que tiverem firmado o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) poderão abrir normalmente, com a mão de obra dos funcionários. O comércio de rua possui autonomia para decidir o horário de funcionamento, sendo comum que esses estabelecimentos optem por funcionar entre 9h e 19h. Já as lojas localizadas em shoppings, galerias e centros comerciais devem seguir as regras destes empreendimentos.

Já o Mercado Público, agências bancárias, repartições públicas, Correios, agências do Tudo Fácil e unidades do Sine Municipal estarão fechadas.

As unidades de saúde e farmácias distritais não funcionam no feriado, retomando o atendimento na sexta-feira (3), assim como a vacinação contra a gripe e a Covid-19.

Os prontos atendimentos e hospitais do município - Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) - permanecerão abertos 24 horas.

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) irá trabalhar normalmente, realizando as coletas durante o feriado: domiciliar, seletiva e de lixo público. As seções operacionais atuam em regime de plantão, com equipes das 7h às 12h e das 13h às 16h.

O atendimento através do 156+POA está disponível durante as 24h do dia, todos os dias da semana (inclusive no feriado). Podem ser solicitados serviços como poda de árvores, iluminação pública, conservação de vias, coleta de lixo, esgoto pluvial, serviços de trânsito, água, esgoto sanitário, denúncias de vandalismo.

passe livre nos ônibus de Porto Alegre Haverá, de acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC). Serão 158 linhas e 4.334 viagens disponíveis no feriado de 2 de fevereiro. Agentes da EPTC estarão nas ruas para orientar a população quanto às mudanças no trânsito em decorrência da procissão e comemorações à Nossa Senhora de Navegantes.

O Trensurb informa que seguirá tabela horária de sábados, com partidas de 15 em 15 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos. Já à noite, o intervalo será de 20min entre 20h07min e 22h07min, e de 26min entre 22h07min e 23h25min. Na sexta-feira (3), sábado (4) e domingo (5), a operação do metrô segue as tabelas normais para cada dia.