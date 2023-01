Churrasco toma conta de praia em Atlântida e se credencia ao Guinness Book

Atualizada às 18h30min de 28/1/2023 - Apesar da mobilização, o mega churrasco gaúcho não conseguiu entrar para o Guinness Book . O super assado tomou conta neste sábado (28) da orla da praia de Atlântida, em Xangri-Lá, no Litoral Norte.

Foi o Paleta Atlântida, criado em 2017, que busca este ano entrar no livro mundial dos recordes, o Guinness World Book, por ostentar o maior número de assadores simultâneos.

"Com certeza, é o maior, mais gosto e o mais disputado, porque tá um fervo aqui, não para de chegar gente", comenta o mestre de churrasco e um dos assadores na areia, Marcelo Conceição, mais conhecido como Marcelo Bolinha, dono da marca Salsichão do Bola.

O assador do Uruguai Henrique Puentes também aposta na conquista do feito e diz que assou picanha trazida de seu país aguentando temperatura acima de 65ºC fora da grelha.

Durante o evento, uma adjudicadora oficial do Guinness acompanhou a façanha. O recorde atual é de 914 assadores simultâneos, conferido em Dalisa (Canadá), em setembro de 2022.

A organização do assado gigante na praia gaúcha quer ultrapassar 3 mil participantes, feito que precisa ter o reconhecimento de 85 testemunhas, cumprindo todas as regras estabelecidas dentro do tempo estipulado.

Na última edição, em janeiro de 2022, sem a presença de representante do Guinness, o Paleta reuniu cerca de 3,5 mil assadores amadores e profissionais.

Registrar o recorde é um antigo sonho do empresário Felipe Melnick, idealizador do Paleta Atlântida: “O churrasco é parte importante da cultura gaúcha, passada de geração para geração. Nosso desejo com a vinda do Guinness World Records é contribuir para o fortalecimento dessa tradição, oficializando que os gaúchos fizeram o maior churrasco do mundo no verão de 2023”, revela.

O Paleta soma mais de 2 quilômetros de extensão, com 14 paradores de marcas com experiência para o público, áreas de confraternização, lounges e área kids, distribuídos por toda a extensão.