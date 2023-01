Uma década depois do incêndio na Kiss, Brasil ainda não tem protocolo contra intoxicação química

Passados 10 anos do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, que tirou a vida de 242 pessoas e feriu outras 636, o Brasil ainda não tem um protocolo de atendimento correto a vítimas de intoxicação química. Está parado na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados, desde junho de 2018, um Projeto de Lei (PL 9.006/2017), de autoria do senador gaúcho Paulo Paim (PT), para instituir o Sistema Nacional de Logística de Antídotos (Sinalant).

Na avaliação da médica do Centro Estadual de Vigilância de Saúde do Trabalhador de Santa Maria na época da tragédia, Rosa Maria Salaib Wolff, o atraso para ministrar o antídoto correto aos pacientes que haviam inalado os gases gerados pela combustão da espuma de isolamento acústico da boate pode ter contribuído para o agravamento das sequelas de saúde e o aumento no número de mortos em decorrência do incêndio.

Uma das primeiras pessoas a perceber que o material de vedação queimado exalava ácido cianídrico, Rosa Maria começou a buscar informações sobre o antídoto correto a ser ministrado nos pacientes. “Eu estava acostumada a lidar com casos de envenenamento por produtos químicos, já que era a minha função. Mas foi difícil convencer as pessoas de que se tratava do cianeto, pois as equipes não estavam preparadas para atender casos como estes”, lamenta a médica.

Da entrada dos feridos à suspeita da intoxicação por cianeto passaram-se poucas horas. A dificuldade maior foi entender que os códigos brasileiros - baseados em protocolos internacionais -, orientando a utilização de vitamina B12 nesses casos, estavam errados. Ocorre que a fórmula comercializada no Brasil apresenta uma baixa quantidade do antídoto necessário para eliminar o veneno do corpo.

Ciente de que cada minuto era essencial para reduzir os efeitos tóxicos no organismo, a médica procurou a professora titular de Toxicologia na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Solange Garcia. “Na segunda-feira pós incêndio, fui avisada que os sobreviventes não estavam apresentando melhora e que a intoxicação por cianeto podia ser a causa. Neste mesmo dia, tentei contatar profissionais da saúde, médicos do Hospital Universitário de Santa Maria e, na terça-feira, passei um guia europeu que indica a hidroxocobalamina 5g, pois os jovens estavam recebendo medicamentos totalmente ineficazes para o tratamento”, relata a especialista.

Como os códigos nacionais para o tratamento não estavam corretos, demorou para se conseguir convencer as autoridades sobre a necessidade de importação do remédio certo. Para isso, foi necessária a coleta de sangue dos jovens internados a fim de provar que os níveis de elemento tóxico nas amostras estavam realmente elevados.

De posse dos resultados, e sem nenhuma sinalização da compra deste medicamento, Solange entrou em contato com a Organização Mundial de Saúde (OMS) solicitando, “desesperadamente”, a autorização para que esse remédio chegasse em solo gaúcho a tempo.

“Na quinta-feira à noite, por volta das 22h, a direção do Hospital Universitário retornou as minhas ligações. Eles entraram em contato com a Anvisa, que garantiu a importação do medicamento. O antídoto chegou no sábado, dia 2 de fevereiro, no final da tarde. Após quatro dias de internação, 19 sobreviventes que receberem o remédio tiveram alta hospitalar em um período inferior a 24 horas”, conta Solange.