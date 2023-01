Vítimas da tragédia na Boate Kiss recebem homenagens em Santa Maria

Os 242 mortos e os mais de 600 feridos no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, no dia 27 de janeiro de 2013, serão homenageados de 25 a 28 de janeiro pela Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM). A entidade organizou, em parceria com o [email protected] e o Eixo Kiss do @cltvpsm, uma intensa programação com diversos painéis de discussão e homenagem.

No dia 25 de janeiro, às 19h, haverá uma intervenção de colagens de frases e fotografias compondo um caminho da praça Saldanha Marinho até o prédio onde funcionava a Boate Kiss. A concentração será na Tenda da Vigília (Tenda da AVTSM) na praça Saldanha Marinho. No dia 26, às 14h, será realizada uma coletiva de imprensa auditório da Sedufsm.

A partir das 18h, começará a concentração para a vigília, com uma conversa com o atual e os ex-presidentes da AVTSM. Às 21h, haverá a exibição do 1º episódio do documentário "Boate Kiss - A tragédia de Santa Maria", no Globo Play. A apresentação será realizada Teatro 13 de maio. A tradicional vigília em frente à boate, na rua dos Andradas, começará às 22h e vai seguir até a madrugada de sexta-feira, dia 27 de janeiro.

No dia exato em que completa dez anos da tragédia, haverá um culto, às 10h, e a soltura de balões às 13h45min - os dois eventos serão realizados na Praça Saldanha Marinho. Às 19h, haverá a apresentação completa do projeto Tempo Perdido, do Coletivo "Kiss: que não se repita".

O trabalho mostra como estariam as fisionomias de oito vítimas da tragédia uma década depois. No dia 28, às 20h, encerramento das atividades será realizada uma missa em homenagem às 242 vítimas na Basílica de Nossa Senhora Medianeira, em Santa Maria. Mais detalhes da programação podem ser conferidos no facebook.com/AVTSM.

A tragédia

No dia 27 de janeiro de 2013 a Boate Kiss sediou a festa universitária denominada “Agromerados”. No palco, se apresentava a Banda Gurizada Fandangueira, quando o vocalista disparou um artefato pirotécnico, atingindo parte do teto do prédio, que pegou fogo. O incêndio, que se alastrou rapidamente, causou a morte de 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos. As responsabilidades são apuradas em seis processos judiciais. O principal tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca, foi dividido e originou outros dois (falso testemunho e fraude processual).

No processo criminal, os empresários e sócios da Boate Kiss, Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann, o vocalista da Banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos e o produtor musical Luciano Bonilha Leão, respondem por homicídio simples (242 vezes consumado, pelo número de mortos; e 636 vezes tentado, número de feridos). Foi concedido o desaforamento (transferência de julgamento para outra comarca) a três réus - Elissandro, Mauro e Marcelo - para serem julgados em uma Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre. Luciano foi o único que não manifestou interesse na troca, mas, através de um Pedido de Desaforamento do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS) determinou que ele se juntasse aos outros, em um julgamento único, na Capital.

No dia 1° de outubro de 2021 teve início o júri do caso Kiss. Os quatro réus foram condenados pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, no dia 10 de dezembro às seguintes penas: Elissandro Callegaro Spohr: 22 anos e 6 meses; Mauro Londero Hoffmann: 19 anos e 6 meses; Marcelo de Jesus dos Santos: 18 anos; e Luciano Bonilha Leão: 18 anos. As partes apelaram e, no dia 3 de agosto de 2022, a 1ª Câmara Criminal do TJ/RS anulou o júri e revogou a prisão dos quatro acusados. O processo se encontra em fase recursal.