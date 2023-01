Ministra Marina Silva diz que candidatura à COP-30 é para materializar compromissos

A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, disse nesta terça-feira (17), que a decisão de candidatar a cidade de Belém, capital do Pará, à cidade-sede da 30º edição da Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30), em 2025, é para apresentar a materialização dos resultados dos compromissos assumidos pelo País com a questão ambiental.

"Ter a COP-30 no Brasil é dar um sinal que queremos alcançar esses objetivos e queremos que ela aconteça num ambiente não mais dos enunciados, mas dos resultados. O Brasil sempre liderou pelo exemplo, liderou pelo exemplo no combate à pobreza, no combate ao desmatamento, na redução da emissão de CO²", afirmou a ministra durante sua participação no Fórum Econômico de Davos, ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na mesa Brasil: um novo roteiro.