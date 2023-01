Itamaraty formaliza Belém como candidata à COP-30

O Ministério das Relações Exteriores formalizou nesta quarta-feira (11) a candidatura de Belém, capital do Pará, para sediar a COP-30 (Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas), em 2025. O anúncio foi feito pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e confirmado em vídeo dos dois nas redes sociais em seguida.

"Esperamos poder receber o maior evento climático do mundo em uma cidade parte da Amazônia brasileira", afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu perfil no Twitter. De acordo com o presidente, o pedido foi oficializado pelo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, na terça-feira, à ONU.