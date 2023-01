Área do antigo posto de combustíveis da Redenção terá outra finalidade

Desativada desde julho de 2021, a área do antigo Posto da Redenção , localizada na avenida Osvaldo Aranha com a José Bonifácio, terá uma nova finalidade. A prefeitura de Porto Alegre incluiu o terreno na concessão do parque, que está em andamento, mas uma coisa é certa: não será um novo posto. O decreto nº 18.806/2014, proíbe a instalação de postos de abastecimento em locais que concentrem grande público, incluindo escolas, hospitais e, neste caso, templos religiosos.

“O local é uma remanescente de leito viário, o que significa que não podemos vender aquela área. Podemos ceder, com um Termo de Permissão de Uso (TPU), mas posto de gasolina não será devido à legislação”, explica o secretário André Barbosa, da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap). A menos de 100 metros do terreno, encontra-se o templo Irmandade do Divino Espírito Santo.

a área estava concedida para a instalação de um posto de combustível Embora pertença ao município, desde 1997. Com a validade de 20 anos, o Termo de Concessão de Uso foi renovado duas vezes, até 2017, para BR Distribuidora, atual Vibra Energia. A partir disso, a prefeitura começou o movimento para que o local fosse desocupado.

Quatro anos depois, apenas em outubro de 2021, a Vibra Energia notificou a prefeitura sobre sua intenção de devolver o imóvel. Em março de 2022, a empresa iniciou o trabalho de descaracterização e retirada de tanques e bombas, com recomposição da cava dos tanques (local subterrâneo em que estavam instalados).

Em nota, a empresa informou que já foi concluída a descaracterização do empreendimento, inclusive com a retirada dos equipamentos do local. “Neste momento, o terreno passa por procedimentos de gestão ambiental, conforme ajustamento firmado perante o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. A devolução do imóvel à prefeitura de Porto Alegre já foi pleiteada nos autos da demanda judicial existente”.

Os postos da antiga BR Distribuidora são alvos de reintegração de posse desde a gestão passada. Das sete áreas da prefeitura de Porto Alegre utilizadas por postos de combustíveis, quatro pertencem à BR Distribuidora. Conforme a Procuradoria-Geral do Município (PGM), ainda em abril do ano passado, as quatro ações relativas aos terrenos nas avenidas Ipiranga (nº 999), Farrapos (nº 4.701), Baltazar de Oliveira (nº 1.000) e Osvaldo Aranha (nº 1.219) estavam suspensas, aguardando a decisão de sentença na ação declaratória ajuizada pela Petrobras.

Ainda em ação judicial, o imóvel referente ao antigo Posto da Redenção, deve ser entregue à prefeitura neste mês de janeiro. “A empresa Vibra Energia está disposta a nos entregar a chave do imóvel. Provavelmente, nos próximos dias, estaremos pegando a posse. Então, tecnicamente a gente só retoma após pegar as chaves”, comenta Barbosa.