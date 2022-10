Parques da Redenção e Marinha não serão cercados, assegura Melo

Dois grandes parques de Porto Alegre – a Redenção e o Marinha do Brasil – só serão concedidos para gestão da iniciativa privada com a premissa de não serem cercados. Quem assegura que as duas áreas seguirão abertas pelas próximas três décadas, tempo previsto para a concessão, é a secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini, respaldada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), em fala à imprensa na tarde desta terça-feira, dia 11.

Os gestores apresentaram as propostas que irão embasar o contrato de concessão em dois lotes: o primeiro para a Redenção, no Centro, e o calçadão da Praia do Lami, no extremo sul; o segundo para o Marinha o trecho 3 da orla do Guaíba, áreas vizinhas no bairro Praia de Belas.

disponível no site da prefeitura A minuta dos editais estáe recebe contribuições pelos próximos 45 dias. O debate com a população também se dará em audiência pública na Câmara Municipal nos dias 7 e 11 de novembro. A abertura para receber propostas deve ficar para o ano que vem, devido a outros prazos que precisam ser cumpridos, incluindo a análise pelo Tribunal de Contas do Estado.

Com base em estudos elaborados pela Fundação Getúlio Vargas, a prefeitura prevê R$ 102 milhões de investimentos obrigatórios na Redenção, o que inclui a instalação de um estacionamento subterrâneo. Ana ponderou que a diretriz do governo é incentivar a mobilidade ativa e o transporte coletivo, mas o uso do automóvel “é uma realidade que não podemos negar”. O estacionamento ficará abaixo do parque Ramiro Souto. Conforme a secretária, a FGV atesta que há condição de fazer essa intervenção.

É com a exploração comercial deste e de outros serviços, já existentes ou por serem instalados, que virá a atratividade para a iniciativa privada, avalia Ana. Das áreas que entrarão na concessão estão o Mercado do Bom Fim; o Parquinho de diversão; o recém instalado espaço de gastronomia chamado Refúgio do Lago; e a estrutura do posto de gasolina – no lugar poderá ser instalada qualquer operação, desde que atenda o previsto no Plano Diretor, informa a secretária. Os atuais permissionários terão assegurado o tempo previsto em contrato; após, a negociação será com a empresa que irá gerir o parque.

Não ficarão sob responsabilidade do futuro concessionário o Auditório Araújo Vianna, que já é objeto de concessão, o Brique da Redenção e a Feira Ecologista – a prefeitura garante que as atividades, atrações características da cidade, permanecem. No mesmo lote está a Praia do Lami, distante mais de 30 quilômetros do centro da capital. Melo se referiu a este investimento como uma “contrapartida” de quem poderá explorar economicamente um dos pontos mais atrativos da capital, que é a Redenção. Lá o investimento obrigatório será de R$ 2 milhões.

O outro lote une lugares com vocação esportiva, e isso deverá ser mantido. De obrigatório, deverá ser investido R$ 19 milhões no parque Marinha em passeio, pavimentação, reformas, mobiliário urbano e outros. Como hoje não conta com espaços comerciais, o investimento sugerido é maior, de R$ 26 milhões. Na orla, recém revitalizada, o custo inicial previsto é de R$ 1 milhão. Nos dois lotes será preciso realizar os investimentos obrigatório em até dois anos e a manutenção durante todo o período do contrato.

Estes casos se somarão a outra concessão já formalizada em Porto Alegre, com a entrega do parque Harmonia e trecho 1 da orla para a gestão do consórcio GAM3 Parks. O mesmo virá no próximo ano para a Usina do Gasômetro, avisou Melo. No que depender da atual administração, “estamos caminhando para que a cidade seja a capital mundial das parcerias”, afirmou o prefeito.

Parcão não tem condição de gerar receita com concessão, aponta estudo