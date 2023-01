Na quarta semana de divulgação do projeto Balneabilidade na temporada 2022/2023, as análises da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) apontam que o Rio Grande do Sul tem dois pontos impróprios para banho. Um deles é a Praia do Encanto, em São Jerônimo, no Rio Jacuí, e o outro o Balneário Rebelo em Tapes, na Laguna dos Patos.