Secretaria da Segurança Pública do RS terá nova sede a partir de segunda-feira

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) inaugura a sua nova sede nesta segunda-feira (19). A pasta passa a funcionar no prédio onde era o Foro Regional do 4º Distrito, na avenida Pernambuco, nº 649, bairro Navegantes. O antigo prédio da SSP foi destruído em decorrência de incêndio ocorrido em julho de 2021.

A permuta entre governo do Estado e o Tribunal de Justiça (TJRS) viabilizou a mudança da pasta para a nova sede. A inauguração oficial do espaço acontece às 10h e contará com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior, da presidente do TJRS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, e do secretário da SSP, coronel Vanius Cesar Santarosa.